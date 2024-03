Madagascar: Global Financing Facility ou Mécanisme de Financement Mondial - Les institutions financières internationales restent déterminées à renforcer leur partenariat avec Madagascar

Le Mécanisme de Financement Mondial ou Global Financing Facility (GFF) est un partenariat qui a pour objectif de combler le déficit de financement pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et la nutrition dans 67 pays à revenus faibles ou moyens-faibles et confrontés à de multiples défis sanitaires.

La visite effectuée la semaine dernière par Luc Laviolette, chef du Secrétariat de ce mécanisme dans lequel s'implique la Banque mondiale, a marqué une nouvelle étape dans le processus de financement des actions en faveur de la santé reproductive et de l'enfance.

Prochaines étapes

Une visite marquée, entre autres, par une visite de courtoisie que Luc Laviolette a rendue à la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Une occasion pour les deux personnalités de faire un bilan du partenariat en cours et de discuter sur les prochaines étapes à réaliser. On rappelle que Madagascar dispose déjà d'un cadre d'investissement pour la santé reproductive maternelle, néonatale infanto-juvénile et de l'adolescent et pour la santé, pour la période 2020 - 2024.

Aligné sur le Programme de Développement du Secteur Santé (PDSS), ce cadre d'investissement contribue à apporter des solutions aux problèmes liés à aux offres de services de qualité en Santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent-Nutrition (SRMNIA-N) et au renforcement du système de santé. Avec notamment la chaîne d'approvisionnement pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels et des vaccins dans les formations sanitaires, les ressources humaines via l'incitation à la performance, le financement de la santé, via l'élaboration de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé (SNFS), des réformes en matière de finances publiques, la gouvernance, le système national d'information sanitaire (SNIS) et l'enregistrement régulier des faits d'état civil. Les coûts d'investissement sont estimés à 184 milliards d'ariary soit 512 millions de dollars.

Mise à jour

La rencontre entre la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le Chef du Secrétariat du GFF leur a permis notamment d'échanger sur l'achèvement et la mise à jour du cadre d'investissement. Ils ont également parlé de la finalisation de la cartographie des ressources et de la mobilisation des ressources (juillet 2024) ; du soutien à la réalisation des enquêtes téléphoniques FAST (débute ce mois de 2024) ; de l'appui à l'élaboration du nouveau Plan National Stratégique de la Santé des Adolescents et des Jeunes (début avril 2024) ; de l'appui, du suivi et de la capitalisation de la mise en œuvre des modèles pilotes de financement de la santé et de protection financière (a débuté depuis janvier 2024).

Et enfin de l'appui au gouvernement à travers des Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) sur les 4 piliers prioritaires identifiés. Madagascar a rejoint le GFF en 2017 et a finalisé l'élaboration de son Cadre d'Investissement (CI ou DI) pour le Plan Stratégique de la Santé de la Reproduction Maternelle, Néonatale, Infantile des Adolescents (PS-SRMNIA-2022-2024) aligné sur le Plan National de Développement. On rappelle que Madagascar a rejoint le GFF en 2017. Grâce au partenariat du GFF, le pays a pu bénéficier d'un appui pour bâtir un système de santé qui profite aux femmes, aux enfants et aux adolescents.