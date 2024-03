Madagascar: Basket Analamanga / « All Step » - Un tournoi inter-lycées pour la promotion du sport scolaire

La Ligue Régionale de Basketball Analamanga, en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, a annoncé, ce samedi au LMA Ampefiloha, la première édition du tournoi Inter-Lycée de Basketball dénommé « All Step », conçu pour promouvoir le sport scolaire et encourager le développement du basketball chez les jeunes de la région Analamanga. Il s'agit d'un tournoi ouvert à tous les élèves licenciés ou non-licenciés, inscrits dans un établissement.

« L'objectif principal de ce tournoi est de fournir aux élèves un cadre compétitif stimulant où ils peuvent non seulement exprimer leur talent athlétique, mais aussi développer des valeurs telles que l'esprit d'équipe, le fair-play et le dépassement de soi. En favorisant la participation des lycées, la ligue vise à encourager la pratique sportive chez les jeunes et à contribuer à leur formation initiale », a fait savoir Hery Andriatsima.

Le tournoi « All Step » est également une opportunité précieuse pour identifier et encadrer les jeunes joueurs les plus prometteurs. « En offrant un environnement compétitif et en soutenant leur développement, la ligue aspire à renforcer le niveau de compétitivité des jeunes et à garantir un avenir brillant pour le basketball dans la région, voire au-delà. Nous exprimons notre gratitude envers tous les partenaires et les acteurs impliqués dans la réalisation de cet événement, démontrant ainsi notre engagement commun en faveur du développement du sport et de la jeunesse », poursuit-il.

Le tournoi de basket 5x5 débutera le mercredi 3 avril 2024, tandis que le basket 3x3 sera fixé ultérieurement et aura lieu en parallèle avec les phases finales du 5x5. Chaque établissement sélectionne ses équipes masculines et féminines (5x5 et 3x3), qui participeront à des matchs en aller-retour. « Nous serons très stricts à l'application des règlements. Une amende sera infligée à tout établissement coupable de falsification de documents concernant les joueurs », ajoute le technicien Aimé Randria. Les phases finales se joueront dans un site sportif choisi par la LRBBA, de préférence au Palais des Sports ou dans un gymnase de la Capitale.