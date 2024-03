Madagascar: Banque mondiale - Lancement du rapport sur l'Urbanisation de Madagascar demain à Anosy

Un pas vers la transformation structurelle. C'est ce que représente l'événement qui se tiendra demain au bureau de la Banque mondiale à Anosy. Il s'agit du lancement du rapport intitulé « Revue de l'Urbanisation de Madagascar : Tirer parti des villes comme moteurs de croissance et vecteurs de la transformation structurelle », qui promet de mettre en lumière les tendances, les défis et les opportunités liés au développement urbain dans le pays insulaire.

Ce rapport, fruit d'un travail méticuleux de recherche et d'analyse, offre une perspective approfondie sur la manière dont les villes malgaches peuvent devenir des catalyseurs de croissance économique et de changement structurel. Il présente une feuille de route détaillée, accompagnée d'une proposition de liste d'interventions prioritaires que le gouvernement pourrait mettre en oeuvre pour améliorer les conditions économiques et sociales dans les centres urbains du pays.

Gouvernance locale

L'événement débutera par la présentation officielle du rapport, qui sera suivie par deux séances de présentations supplémentaires. La première, intitulée « Améliorer la capacité financière et la capacité des villes à fournir des services municipaux et des infrastructures, en se concentrant sur Antananarivo et les capitales régionales », mettra en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontées les grandes villes comme Antananarivo et les capitales régionales en termes de gestion financière et de prestation de services municipaux. La seconde séance abordera un enjeu crucial pour les villes malgaches : le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles.

%

Sous le titre « Les villes malgaches face au changement climatique et risques de catastrophes naturelles : comment améliorer leur résilience », cette présentation explorera les défis posés par les phénomènes climatiques extrêmes et les solutions possibles pour renforcer la résilience des villes face à ces menaces croissantes. En résumé, cet événement réunira des experts, des décideurs politiques, des représentants de la société civile et d'autres acteurs clés pour discuter des conclusions du rapport et des implications pour l'avenir du développement urbain à Madagascar. Il offrira également une plateforme précieuse pour le dialogue et l'échange d'idées sur la manière dont les diverses parties prenantes peuvent collaborer pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport et créer des villes malgaches plus durables, résilientes et prospères.