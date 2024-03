Madagascar: Jiu-jitsu / Nach No Gi - 167 combattants s'affronteront à Ankorondrano

Le tout premier championnat national 2024 de jiu-jitsu No Gi se tiendra le 30 mars au Gymnase Couvert d' Ankorondrano. Avec la participation de 167 athlètes provenant de 11 clubs, dont Attila, Base, Checkmat, Combat Club 101, Estrela, Freefight Mada, Guerreros, Jjb Esca, One Tribe, Southside, et Yoseikan Budo Iarivo; cet événement promet d'être une étape majeure pour le sport à Madagascar. Samedi dernier, la fédération malgache de jiu-jitsu a tenu une conférence de presse au Dojo Rama pour présenter cet événement de No Gi, dans sa deuxième édition. Les athlètes ont passé le processus de pesée ce même jour, avec une contre-pesée, prévue avant le début de la compétition.

Neuf catégories masculines et huit catégories féminines ont été établies pour assurer une compétition équitable et stimulante pour tous les participants. « Il s'agit d'un tournoi sans kimono, et ce qui rend cette édition unique, c'est l'utilisation d'une application qui gérera le tableau des combats. Nous avons préparé des médailles significatives qui sont à la hauteur des standards internationaux », explique un responsable au sein de la fédération. Ce championnat revêt une grande importance car il sert de qualification pour le championnat du monde d'Abu Dhabi, avec deux autres compétitions prévues en avril et en juin. Les trois événements offriront aux athlètes la chance de se qualifier pour représenter Madagascar à l'échelle mondiale.