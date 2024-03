Madagascar: Earth Hour 2024 - Mobilisation des jeunes en faveur de la planète

Cette année encore, la jeunesse malgache s'est particulièrement mobilisée pour le mouvement "Earth Hour", (Une heure pour la Terre) samedi dernier, à travers des actions et activités destinées à soutenir les actions de protection de la nature.

Les jeunes ont répondu présents, le 23 mars dernier, pour l'initiative "Earth Hour", Une heure pour la Terre, au cours de laquelle des activités mettant en avant les gestes et attitudes éco-responsables, les actions en faveur de la protection de la nature et de la lutte contre le réchauffement climatique. Samedi dernier, plusieurs mouvements de célébration ont eu lieu un peu partout sur le territoire national, d'Antananarivo à Sambava en passant par Toliara, Morondava, Bealanana ou encore Maintirano, Belo sur Tsiribihina, Antsiranana, et dans bien d'autres localités. Particulièrement dynamiques et actifs dans le domaine de la protection de la nature, les jeunes se mobilisent de diverses façons : reboisement, activités de sensibilisation, partages d'informations, témoignages, ateliers, démonstrations, slam, danses, jeux...

Ici et ailleurs

A Antananarivo, c'était à l'ESCA Antanimena que les jeunes se sont retrouvés pour une cérémonie présidée par le directeur de l'ESSCA, le frère Andriambahoaka Omar Génao Patrick aux côtés de Namako ny Tany Analamanga et JCI Iarivo. A Toliara, les rues de la ville ont vu défiler les jeunes pour une éco-marche très animée et haut en couleurs, tandis que quelques jours auparavant, plusieurs centaines de jeunes ont pu bénéficier de séances de sensibilisation sur les lémuriens. A Morondava, la localité de Mangily où se trouve un site de reboisement, les jeunes ont effectué sur place des activités de suivi de la croissance des plants mis en terre. Des séances de démonstration sur la fabrication de foyers économes ont également eu lieu afin de lutter contre la déforestation et de réduire l'utilisation de bois de chauffe. A Antsiranana, la grande mobilisation pour "Earth Hour" a vu la participation de plusieurs centaines de jeunes issus d'une vingtaine d'associations pour des activités de sensibilisation.

Earth Hour, initiée par WWF mobilise chaque année des millions de personnes à travers le monde, pour des actions symboliques en faveur de la protection de la nature et de la lutte contre le réchauffement climatique.