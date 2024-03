Madagascar: Économie rurale - Focus sur l'utilisation rationnelle des antimicrobiens à Mahajanga

Les producteurs et les acteurs de l'économie rurale de la Grande île se mobilisent pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) à travers une formation intensive sur l'utilisation rationnelle des antimicrobiens (UAM) et les bonnes pratiques dans les secteurs prioritaires. Cette session s'est tenue la semaine dernière à Mahajanga, mobilisant professionnels et producteurs pour un meilleur contrôle de cette menace croissante.

L'atelier de quatre jours a été un point de convergence pour des discussions enrichissantes et des partages d'expériences cruciaux. Les participants ont bénéficié de sessions couvrant divers aspects de la RAM et de l'UAM, allant de la santé humaine à l'environnement. Les échanges ont porté sur les pratiques de gestion dans les secteurs prioritaires, mettant en lumière les défis et les solutions potentielles. Un des points forts de cet atelier a été la création de réseaux d'intervenants pour faciliter le partage d'informations et d'expériences, un pas crucial vers une approche collaborative dans la lutte contre la RAM. Les discussions ont également mis en évidence les problèmes de santé communs qui conduisent à une utilisation abusive des antimicrobiens, soulignant ainsi l'importance des mesures préventives de base.

Pratique

La visite de terrain sur un site piscicole a permis aux participants de mettre en pratique les enseignements théoriques, en se concentrant sur la biosécurité et la gestion des déchets au niveau des fermes. Cette expérience concrète a renforcé la compréhension des mesures nécessaires pour réduire l'émergence de la RAM dans le secteur aquacole. Selon les organisateurs, cette initiative a été rendue possible grâce à l'engagement du Gouvernement malgache et de ses partenaires, notamment la FAO, l'OMS, l'OMSA et le PNUE. Leur collaboration témoigne de la reconnaissance mondiale de l'urgence de contrôler la RAM et de l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Bref, la formation sur l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et les bonnes pratiques marque un pas important dans la lutte contre la RAM à Madagascar. En sensibilisant et en mobilisant les acteurs clés, cette initiative contribue à renforcer la résilience des secteurs prioritaires face à cette menace croissante pour la santé publique et l'environnement.