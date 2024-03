Madagascar: Petite enfance - Descente de la ministre Haingo Nambinina dans le Vakinankaratra

Le ministère de la Population et des solidarités (MPS) a toujours accordé une attention particulière à la petite enfance et aux personnes vulnérables. Samedi dernier, la ministre Haingo Nambinina a effectué une descente à Antsirabe, dans la région Vakinankaratra où elle a rencontré les membres de l'Association des filles et femmes en détresse (AFFD) qui est un centre dédié à la prise en charge des femmes victimes de viols et de violences.

Le centre dispense une formation en artisanat pour que ces femmes puissent subvenir à leurs besoins et deviennent autonomes. Haingo Nambinina n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a remis des matelas , des machines à coudre, des couvertures ainsi que des ustensiles de cuisine aux femmes accueillies par l'AFFD. Cette visite à Antsirabe a également permis à la ministre de visiter l'ONG « mozika manova fiainana » où elle a pu rencontrer les enfants qui y sont enseignés, tout en les encourageant à continuer sur cette voie.

Les orphelins du centre Terreaux de l'espoir du fokontany Tsarafiraisana n'étaient pas en reste, elle leur a remis des couvertures, de la farine, du lait , et des seaux, tout en sensibilisant les enfants sur leurs droits. La ministre de la Population et la ministre de l'Enseignement technique ont également remis des dons aux personnes âgées , aux personnes en situation de handicap et aux associations de femmes et personnes vulnérables.