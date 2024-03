Madagascar: 13es Jeux africains - Madagascar termine à la 15e place

Les XIIIes Jeux africains se sont déroulés à Accra du 8 au 23 mars 2024. Pour le sport africain, ces jeux sont un moment de partage exceptionnel, de joie, de déception mais également de vérité. Quel est le bilan de ces Jeux d'Accra pour Madagascar avec une 15e place? Eléments de réponse.

Le rideau est tombé sur les 13es Jeux africains samedi au Stade de l'Université du Ghana à Legon, Accra. Pas moins de 54 pays du continent ont participé à ces jeux placés sous le signe de « l'expérimentation du rêve africain ». La délégation malgache était composée d'environ 90 personnes, entre athlètes, encadrants, coachs, staff médical et administratif, journalistes. La Grande Île termine à la 15e place avec un total de 15 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 7 en bronze.

Les « tops »

Haltérophilie avec 3 or, 1 argent et 3 bronze

C'est la discipline qui a rapporté le plus de médailles à Madagascar aux Jeux d'Accra comme ce fut aussi le cas en 2019 à Rabat, Maroc. Eric Andriantsitohaina, engagé chez les moins de 55kg homme, a remporté trois médailles d'or à la délégation malgache. Le multiple champion d'Afrique a soulevé la barre à 96 kg à l'arraché et 135 kilos à l'épaulé-jeté, soit un total olympique de 231 kg. Chez les dames, Sabrina Andriamitantsoa (-49 kg) a ramené une médaille d'argent et deux de bronze et sa soeur Fabia Andriamitantsoa (-45 kg) a décroché une médaille de bronze en épaulé-jeté après avoir soulevé la barre à 67 kg.

Le judo en or et en bronze

Par rapport à la dernière édition, le judo malgache n'est pas rentré bredouille des jeux. Grâce à une Laura Rasoanaivo (-70 kg), excellente sur le tatami, Madagascar est monté sur la plus haute marche du podium au Dojo du Gamashi Hall. Elle a surclassé toutes ses adversaires. Natacha Razafindrakalo (-48 kg) a permis aussi au judo malgache de monter sur le podium. Le judo comptabilise alors deux médailles dont une en or et une en argent.

Peux mieux faire

« Échecs » en réussite

Les échéphiles malgaches étaient au rendez-vous à Accra. Fy Rakotomaharo a décroché la médaille d'argent en individuel et le bronze en par équipe avec Aina Tsinjoviniavo. Cette dernière est tout simplement la benjamine de la délégation car elle n'est âgée que de 12 ans.

Les Ladies Makis en argent

Elles en veulent plus mais face aux Ougandaises qui se sont bien préparées, la mission des Ladies Makis s'est arrêtée à la médaille d'argent. La troupe à Claudia, après avoir totalisé 7 points, a terminé à la deuxième place sur les cinq sélections en lice à savoir l'Ouganda, la Tunisie, le Ghana et le Nigéria. Les protégées de Mamy Andriamaro ont remporté deux victoires face au Nigéria et à la Tunisie et ont encaissé deux défaites contre le Ghana et l'Ouganda.