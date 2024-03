Madagascar: Trail / Aina no fetra - Miora et Alvine restent sur leur piédestal

Les titres ne changent pas de mains. Miora Angelina et Jeannot Avotraniaina sont sacrés champions de la deuxième édition du trail Aina no fetra, deuxième édition. Un nouveau record de 2 h 46 min 49 sec a été enregistré sur les 35 km.

Une expérience mémorable. La deuxième édition du trail Aina no fetra s'est bien déroulée comme prévu, samedi dernier, aux alentours du district Avaradrano. Pas de surprise, le numéro Un national du Trail, Jeannot Tahirinirina Avotraniaina, alias Alvine a encore prouvé sa performance inébranlable sur le parcours de 35km. Le coureur du Crown Antsirabe a pris les commandes dès le départ. Alvine était arrivé au PC 1 à 13 km seulement après 1 h 04 min où il a été talonné de près par Sedra Rakotomanana.

Il a pris l'avantage sur la montée de Tsararay et a commencé à se détacher. Il a dépassé le PC 2 du Tranombitsika à Antsahamarofoza en vitesse avec 50 minutes de temps. Puis s'est trouvé en balade seul, Alvine a franchi la ligne d'arrivée en 2h 46 min 49 sec. « J'ai tout de suite attaqué la course que je ne fais pas d'habitude. J'en ai expérimenté aujourd'hui et cela fut un succès. Une partie du parcours est très technique. Basé sur des entraînements, je me suis fixé comme objectif de le boucler en 3h 30min », a noté le champion.

Il s'agit déjà de son deuxième titre de l'année, après le trail d'Ambodirano. Ses principaux rivaux, Hasina Rafalimanana et Kevin Patrick Randriamampionona ont complété le podium. Avec 2 h 55 min 59 sec, Hasina est le fidèle vainqueur de la catégorie Vétéran 1, tandis que Kevin Patrick Randriamampionona avec 3h 01 min 58 sec a remporté la première place de la catégorie Espoir. Chez les dames, une figure à ne plus présenter dans le monde de la course nature, Miora Angelina Razanakolona a donné son maximum.

Elle a réalisé un chrono de 3 h 35 min 40 sec. « en comparaison du trail d'Ambodirano, j'ai amélioré ma performance même si je n'ai pas trop espéré. J'ai eu du mal à entamer la nouvelle saison. J'ai été dépassée par deux grandes adversaires au départ. Après la montée de Tsararay, je me suis retrouvée en pole position. Le moral était au beau fixe jusqu'à l'arrivée », a fait savoir la licenciée de l'Union Sportive Antananarivo de trail (USA). La deuxième place a été détenue par Andrée Sidonie Randrianarivelo avec un chrono de 3h 45 min 55 sec, tandis que la Française Conrie Ludivine avec 3h 48 min 05 sec a remporté la troisième.

Un succès

Cette deuxième édition du trail Aina no fetra a été marquée par la participation d'un benjamin de 8 ans, Ny Anjara Ramanganiaina. Toujours aussi impressionnant, Jean de Dieu Rakotondrasoa, au-delà de ses 69 ans, est vainqueur de sa catégorie Vétéran 3 en s'imposant avec 4 h 47 min 01 sec de temps. Le scoutisme Ny Mainty Manga du 116e arrondissement de la FJKM Analamahitsy a tenu toutes ses promesses envers les compétiteurs. L'organisation était impeccable et professionnelle. « Nous sommes très satisfaits en dépit du nombre des participants, qui n'était pas comme prévu. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs, les ravitaillements ont bien approvisionné les 286 coureurs. Nous promettons déjà une prochaine édition beaucoup plus professionnelle », a conclu Njaka Tsirofo, le directeur de la course.

Le classement général des 12 km

Hommes:

- Herilala Fiderana Rafanomezantsoa (53 min 27 sec)

- Patrick Heriniaiana Rakotoarimalala (53 min 52 sec)

- Tojonihary Maherisoa (54 min 39 sec).

Dames:

- Pierrette Rasoarivelo (1 h16min17 sec)

- Nambinintsoa Ravaoarisoa (1 h19 min28 sec)

- Soa Miangaly (1 h 21 min 57 sec).