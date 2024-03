Cote d'Ivoire: Don de riz aux musulmans et catholiques de Bondo - Le député Kra Kouamé Kouman invite les populations à faire confiance au Chef de l'État

Le député des sous-préfectures de Bondo, Laoudi-Ba, Sapli-Sepingo, Taoudi et Yémizala, dans le département de Bondoukou, Kra Kouamé Kouman a invité les populations à faire confiance au Président de la République Alassane Ouattara qui a toujours eu une oreille attentive aux préoccupations des populations.

Il s'exprimait à l'occasion d'une remise de 12 tonnes de riz aux communautés musulmane et catholique de Bondo pour leur permettre de rompre le jeûne pour les musulmans et le carême pour les fidèles chrétiens catholiques. C'était le samedi 23 mars 2024, dans la cour de la mosquée principale de Bondo, en présence des autorités administratives et coutumières.

Le député a expliqué que son geste s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Président de la République Alassane Ouattara, qui consiste à faire preuve de générosité envers les populations. « Par cet acte, nous traduisons en acte concret les instructions du Président Alassane Ouattara », a-t-il justifié, les invitant à continuer de prier pour le Chef de l'Etat afin que les populations ivoiriennes continuent de bénéficier de ses largesses et surtout des actions de développement qu'il met en oeuvre depuis son accession au pouvoir d'Etat.

A l'occasion, le député Kra Kouamé Kouman a exprimé sa solidarité aux producteurs de noix de cajou qui subissent la mévente de leurs produits dont le prix est fixé à 275 Fcfa le kilogramme. Dans la même veine, il a demandé aux femmes et aux jeunes de sa circonscription de se mettre regrouper en coopératives afin de bénéficier de l'accompagnement de l'Etat ivoirien.

%

L'imam central de la mosquée de Bondo, El Hadj Karim Bamba, a, au nom des bénéficiaires exprimé sa gratitude au donateur pour humanisme et sa générosité envers les communautés musulmanes et catholique. Selon lui, cela fait 15 ans que le député Kra Kouamé Kouman offre des vivres et non vivres à la communauté musulmane lors du mois de ramadan.

Notons que les guides religieux ont prié pour le Président de la République Alassane Ouattara, le gouvernement et pour la paix et la stabilité en Côte d'ivoire.