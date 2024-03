Tunisie: EGSG face à des caisses vides - Entre triomphe et tourmente...

Les Gafsiens, en pleine crise financière, s'efforcent de résoudre un tas de problèmes avant la reprise.

Dans l'ombre de la victoire engrangée dans le derby du sud-ouest, El Gawafel est étouffé par une crise financière dévorante, qui refait surface. C'était prévisible que le club gafsien se trouve plongé dans ce marasme financier, tant que les causes persistent. Malgré cette victoire salvatrice face au voisin Metlaoui, les nuages sombres des difficultés financières obscurcissent l'horizon d'EGSG.

Les joueurs, déjà sous pression, ont exprimé leur mécontentement en boycottant les trois premières séances de la semaine, dénonçant ainsi le retard de paiement de leurs salaires. Ce n'est que vendredi dernier que les joueurs ont finalement repris le chemin du stade. Pour faire face à cette situation délicate, Skander Kasri a pris la décision de programmer des séances nocturnes au vu du caractère du mois saint et pour essayer de maintenir une ambiance moins tendue.

Le cas Ali Ayari

Cependant, cette mesure ne peut masquer le fait que la crise financière a brouillé le programme de la trêve, compromettant toute possibilité de préparation adéquate en prévision de la reprise du play out. Malgré ces contraintes, le club tente de maintenir un semblant de calme en coordonnant un match amical contre le CSS à Sfax mercredi prochain. Par ailleurs, le mystère entourant l'absence du gardien Ali Ayari ne fait qu'ajouter plus d'incertitude, mettant en relief les tensions internes exacerbées. Son cas est devenu énigmatique. Absent depuis le match retour face au CA lors de la première phase, il n'a pas rejoint le groupe, suscitant des interrogations quant à son absence. Alors que le bureau directeur évoque une blessure, d'autres sources révèlent un certain désaccord sur la question des honoraires.

Dans cette ambiance morose, El Gawafel semble piétiner pour la reprise des débats, d'autant plus qu'il est actuellement en position de relégable. Seul l'avenir dira si ce club parviendra à surmonter ces obstacles et à retrouver sa stabilité financière et sportive.