Tunisie: La Kasbah - Poursuite des actions visant à améliorer les indicateurs et à conforter la reprise économique

L'équipe gouvernementale est au pas de charge. Place désormais à l'action et aux résultats concrets. Les instructions du Chef de l'Etat sont assorties d'actions et de mesures afin d'améliorer le quotidien des citoyens et de relancer la croissance économique.

Le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé la semaine dernière une réunion du Conseil des ministres et un Conseil restreint. Lors de ces activités, plusieurs questions économiques, financières et sociales ont été abordées.

Le jeudi 21 mars, le Chef du gouvernement a présidé une réunion du Conseil des ministres qui a examiné et approuvé plusieurs projets de loi et de décret portant sur les domaines économique, financier, de développement et de coopération internationale.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné l'importance de poursuivre les actions visant à améliorer davantage les indicateurs économiques et de conforter la reprise économique que le pays connaît actuellement.

Parmi les projets de loi examinés et approuvés, l'on citera à titre indicatif celui portant modification et amendement du Code de la route. Ce texte vise notamment à donner une nouvelle impulsion à la surveillance automatique à distance et à revoir la classification des délits routiers et la proportionnalité entre les infractions routières et les sanctions encourues.

%

Le Conseil a également discuté et approuvé deux accords de prêt, l'un relatif au financement du projet de rénovation et d'aménagement des voies ferrées pour le transport du phosphate et l'autre visant à contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux usées et traitées pour renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques.

Le Conseil des ministres a, par la même occasion, approuvé plusieurs projets relatifs à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'environnement et les ressources naturelles, l'emploi et la formation professionnelle et la jeunesse et le sport.

Le vendredi 22 mars, le Chef du gouvernement a présidé un Conseil ministériel restreint (CMR) dédié aux épaves et équipements hors d'usage appartenant aux entreprises relevant du secteur du transport. Des solutions ont été trouvées pour retirer lesdites épaves et d'autres matériels usagés et de les valoriser dans le cadre de l'économie circulaire.