Tunisie: Société nationale de distribution des pétroles - Pas d'augmentation des prix des carburants en 2024

Le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (Agil), Khaled Bettine, a assuré, samedi, qu'il n'y aurait pas d'augmentation des prix des carburants l'année en cours, conformément à la loi de finances 2024.

Il a ajouté que «la politique du Président de la République est principalement sociale et contre les augmentations». Il a qualifié de «raisonnable» l'hypothèse adoptée dans la loi de finances 2024 autour de l'estimation du prix du baril de pétrole à 81 dollars.

D'autre part, il a fait remarquer que la part de la Société nationale de distribution des pétroles dans la distribution des carburants sur le marché national, qui comprend cinq autres sociétés, est de 40%, ce qui fait qu'elle détient la part majoritaire. La société compte 225 stations-services et 54 stations marines qui appartiennent exclusivement à Agil, a-t-il détaillé. Il a précisé qu'entre trois et cinq nouvelles stations sont mises en service par an, en plus de la réhabilitation d'un certain nombre de stations, en fonction des ressources matérielles et humaines disponibles.