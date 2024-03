Tunisie: L'ASM prépare la reprise du Play-out / Bilel Ben Messaoud - 'Nous ne lâcherons pas prise'

Le binôme de Souhaib Zarrouk à la tête du staff technique marsois réaffirme la volonté du staff et des joueurs de se battre jusqu'au bout pour sauver l'équipe de la relégation.

C'est un Bilel Ben Messaoud plutôt optimiste que nous avons approché malgré les mauvais résultats cumulés par la formation marsoise depuis le début de la saison. Le binôme de Souhaib Zarrouk à la tête du staff technique marsois, confirmé à la barre jusqu'à la fin de la saison, envoie aux supporters un message positif : "J'ai grandi dans une école qui s'appelle l'Avenir Sportif de La Marsa. Et dans cette école, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais lâcher prise. Nous nous battrons jusqu'au bout pour le maintien. Nous ne lésinerons pas sur l'effort.

Et si notre destin était la relégation en fin de saison, il faudrait savoir quitter la scène avec les honneurs", nous a confié l'entraîneur marsois, Bilel Ben Messaoud, avant de poursuivre: "Je reste optimiste malgré tout. Notre destin est toujours entre nos mains. La journée précédente nous a été bénéfique en dépit de la défaite devant le CAB. Les défaites concédées par l'US Ben Guerdane et l'AS Soliman lors de la dernière journée tournent en notre faveur. Une chose est sûre : rien n'est encore joué et le coup est bel et bien jouable. Nous avons la chance de disputer à la reprise deux matches à domicile, successivement contre l'USBG et l'UST. Pour nous, il s'agit de six points à ne pas rater ", indique notre interlocuteur.

"Les recrues ont eu du mal à s'adapter"

Si elle a raté le mercato estival, la direction de l'ASM s'est rachetée au marché des transferts hivernal. Mais aucune des recrues de l'hiver (pourtant des joueurs qui ont l'expérience de la première division) n'a apporté la plus-value escomptée. Pourquoi donc les Omar Zekri, Mondher Guesmi, Wissem Bousnina, Omar Bouraoui, Rafik Kamergi et Farouk Mimouni n'ont pas été efficaces jusque-là? Nous avons posé la question à Bilel Ben Messaoud : "Les recrues qui ont débarqué au mercato hivernal n'étaient pas au point physiquement. D'ailleurs, certains joueurs souffrent d'un manque de temps de jeu. Et il n'y a pas que les recrues issues du mercato hivernal qui ne sont pas au point sur le plan physique.

C'est pourquoi, s'il y a une lacune sur laquelle nous avons commencé à travailler, c'est l'aspect physique. En ce sens, Rafik Kamergi, Mohamed Ali Yaâkoubi qui revient de blessure, Omar Zekri, Baligh Jemmali, Bilel Khefifi et Bonheur Mushiga de retour également de blessure bénéficient d'un programme spécifique sous la houlette du préparateur physique. Par ailleurs, Mushiga a été convoqué en sélection rwandaise". D'autres facteurs n'ont pas aidé les nouvelles recrues à apporter le plus escompté : "Outre les blessures pour certains, le manque de compétition pour d'autres, les nouvelles recrues se sont trouvées dans un groupe assez faible, ce qui ne les a pas aidées à s'intégrer. En conséquence, la crise des résultats n'a fait que se prolonger", nous a fait savoir Bilel Ben Messaoud.

La trêve : une seconde chance qui s'offre au groupe

Les Marsois comptent bien profiter de la trêve pour améliorer également leur approche tactique : "Le football nous offre toujours une seconde chance. Et cette trêve est une seconde chance pour que nous nous améliorions. Nous allons travailler pour soigner nos lacunes, mais aussi consolider nos points forts. Car, en dépit de la défaite, nous avons livré une bonne deuxième mi-temps lors de la dernière sortie du championnat à Bizerte. Et c'est sur la base de ce que nous avons entrepris de positif ce jour-là que nous allons bâtir notre nouvelle approche tactique. Il y aura donc un travail tactique qui se fera aux entraînements. Nous prévoyons également de disputer trois matches amicaux durant la trêve", nous a fait savoir notre interlocuteur.