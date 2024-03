Gabon: Le soutien de Cyrille Ona et le Mouvement Citoyen Eveil au CTRI pour l'essor du Gabon vers sa félicité

"Le coup de libération du 30 août 2023" n'a pas encore fini d'être célébré, tant au Gabon qu'en dehors de ses frontières. A Paris, les Gabonais vivant en France, se sont réunis sous la bannière du mouvement citoyen ÉVEIL, ce samedi 23 mars. L'objectif de ce rassemblement était de discuter de l'avenir du pays et envisager comment le rebâtir ensemble. Aussi, était-il question de réfléchir sur les moyens de le rendre plus prospère et faire parler de pays de l'Afrique centrale.

La diaspora gabonaise ne veut pas rester en marge de ce qui se passe au Gabon depuis "Le Coup de Libération du 30 août 2023". "Coup de Libération" ou "Coup de liberté", c'est selon, opéré par un groupe de militaires regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), à la tête duquel, il y a le Général Brice Clotaire Oligui Nguema qui avait prêté serment lundi 4 septembre comme Président d'une « Transition ». La diaspora gabonaise de France veut accompagner le CTRI et le Gabon dans son ensemble vers son essor vers la félicité.

La rencontre des Gabonais de France à Paris a été marquée par une mobilisation qui pour les initiateurs, démontre l'engagement et la détermination de la diaspora gabonaise à contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour leur nation. Les participants ont pleinement adhéré à la vision du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui pour eux, oeuvre sans relâche à édifier un nouveau Gabon. Ces participants ont adhéré à la vision d'ÉVEIL. "Notre mouvement se veut rassembleur. Rassembler les Gabonais qui ont une seule envie. L'envie de construire un pays qui soit digne d'envie, un pays où il y a une prospérité partagée" a précisé Cyrille Ona, Coordinateur Général du Mouvement EVEIL, pour qui "Rassembler et Bâtir un Gabon Prospère pour Tous" est le leitmotiv.

Au coeur des discussions, le rôle crucial du CTRI a été souligné, et la diaspora gabonaise a décidé de marcher main dans la main avec le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), reconnaissant la pertinence et l'importance de ses actions. Cette décision s'inscrit dans le respect des valeurs de coopération et d'entraide, comme le souligne un passage de la Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 12 qui ceci : "Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever !"d'où l'implication du Mouvement à soutenir les actions CTRI.

En outre, le mouvement citoyen ÉVEIL lance un appel pressant au Président de la Transition et de la Restauration des Institutions, le Général Brice Oligui Nguema, pour accorder une attention particulière à la situation des Gabonais venus se former en France. En effet, ces compatriotes investissent dans leur éducation grâce aux ressources publiques ou personnelles, mais se retrouvent ensuite confrontés à un manque d'opportunités professionnelles au Gabon. Cette réalité crée une double perte pour le gouvernement gabonais : non seulement il investit dans la formation de ces citoyens, mais il perd également leur potentiel contributif, une fois leur formation terminée, entraînant ainsi, une fuite de compétences préjudiciables au développement du pays.

Par ailleurs, le mouvement citoyen ÉVEIL exprime son plein soutien au dialogue national à venir et se montre disponible pour y participer activement. Conscient de l'importance de ce forum pour le développement démocratique et la consolidation des institutions gabonaises, le mouvement citoyen ÉVEIL souhaite contribuer en apportant ses idées et ses compétences.

En tant qu'acteur engagé dans la construction d'un Gabon plus inclusif et prospère, le mouvement se tient prêt à collaborer avec les autorités et les autres parties prenantes pour trouver des solutions aux défis actuels et oeuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour tous les Gabonais.

Cette rencontre, faut-il le souligner, a été un véritable succès pour les organisateurs, en tête desquels, Cyrille Ona, Coordinateur Général du Mouvement, témoignant de la volonté commune des Gabonais de France, de contribuer activement à la reconstruction et à la prospérité de leur patrie. Leur engagement et leur détermination sont des signes prometteurs pour l'avenir du Gabon.