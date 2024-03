Madagascar: Yoseikan Budo - Stage de trois jours avec Mitchi Mochizuki

L'association nationale Yoseikan Budo Madagascar, présidée par Henri Razafintsalama, concocte un stage de haut niveau du 31 mars au 2 avril dans la capitale. Le stage de trois jours sera animé par l'expert japonais Mitchi Mochizuki, le fils du fondateur de la discipline, Hiroo Mochizuki. "Lors de son passage à la Réunion il y a quelques années, Mochizuki a bien voulu faire le détour à Madagascar mais le projet n'a pu se réaliser à cause de la pandémie de Covid-19... Cette fois, nous pouvons le réaliser grâce aux soutiens du Tour Operator Detours Madagascar et du Restaurant Le Fleuve Rouge", souligne le président de l'association nationale, Henri Razafintsalama. "Il y a moins d'un mois, j'étais en voyage en France et j'ai rencontré les Mochizuki père et fils et j'ai appuyé notre invitation", a ajouté Solo Rakotoarijaona, instructeur et membre de la commission de grade à Madagascar.

Dès son arrivée le matin du 31 mars, Mitchi Mochizuki entamera la première séance dédiée aux gradés et enseignants à 16 heures au dojo Akka à Alarobia. Deux séances sont au programme de la deuxième journée du 1er avril. La première dans la matinée sera ouverte aux pratiquants d'autres arts martiaux. Celle dans l'après-midi sera réservée aux pratiquants, gradés et enseignants de l'Yoseikan Budo au dojo de la FIP à Antanimora. Et la troisième journée aura lieu au dojo de l'Esca Antanimena réservée toujours aux pratiquants de la discipline.

%

Redynamisation

L'Yoseikan Budo a été introduit en 1979 par le pionnier Clark Raharimanantsoa. Le fondateur de la discipline en personne est venu à Madagascar à l'époque pour l'enseigner à une douzaine de premières générations, tous des gradés dans différentes disciplines, entre autres José Ravelomanantsoa, Stéphane Jacob, Hugues Raharimanantsoa, Henri Razafintsalama, Maurice Ramahenina... Madagascar a déjà participé au championnat du monde et au championnat d'Afrique.

La discipline est actuellement en veilleuse, alors que plusieurs intéressés l'ont déjà pratiquée depuis des années dans les provinces comme à Toamasina, à Moramanga et Antsirabe. "Notre objectif est d'abord de redynamiser la discipline dans la capitale puis de poursuivre la vulgarisation dans les autres régions afin de perfectionner les techniques de base. J'ai déjà ramené d'Europe des équipements et en ai distribués à quelques clubs. Nous tâcherons de former des futurs enseignants", a conclu le président de l'Yoseikan Budo Madagascar, affilié à l'instance internationale.