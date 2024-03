Sénégal: Que ferez-vous pour les enfants ? - Appel à l'engagement des candidats à la Présidentielle de 2024

Les enfants ne votent pas et ne participent pas aux campagnes politiques mais la prise en compte de leurs droits et de leur intérêt supérieur compte beaucoup pour le présent et l'avenir du pays. Les détenteurs de l'obligation ont la responsabilité de respecter, protéger et réaliser les droits de tous les enfants, y compris les filles et les enfants en situation de handicap.

Il est essentiel que les candidats à la Présidentielle du 24 mars 2024 s'engagent à renforcer le respect des droits de l'enfant dans leur projet présidentiel, et à mettre en œuvre des politiques et mesures concrètes dès qu’ils arrivent au pouvoir.

Joining Forces Sénégal (Agir ensemble) et ses enfants ambassadeurs, en collaboration avec UNICEF Sénégal, portent le plaidoyer et invitent les candidats à s’engager pour la réalisation des droits de l'enfant. A tous ceux qui sollicitent le suffrage des Sénégalais, nous soumettons cette Charte d’Engagements en faveur des enfants.

« 5 Engagements, pour un Sénégal digne des Enfants »

Mobilisation des ressources et financement du secteur de la protection de l’enfant

1- Avec l’exploitation du pétrole et du gaz, rehausser le financement alloué à la petite enfance à hauteur de 1% du PIB national et augmenter les ressources publiques dédiées à la réalisation des droits des enfants, en matière de santé, d’éducation, de protection, d’adaptation face aux impacts climatiques

2- Encourager les investissements du secteur privé en faveur des enfants, et renforcer la RSE par des mesures incitatives pour les entreprises sénégalaises

%

Cadre législatif et réglementaire

3- Adopter le Code de l’enfant et engager les réformes nécessaires sur le Code pénal et le Code de la Famille, formaliser la protection de remplacement pour les enfants, et adopter le projet de loi sur le statut des daaras

Amélioration du système national de protection de l’enfant

4- Finaliser l’évaluation de la Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE) et redynamiser le Comité Intersectoriel National de Protection de l’Enfant (CINPE)

5- Accroitre les ressources financières, humaines et techniques nécessaires à la mise en œuvre du prochain Plan d’action pour la SNPE, du Plan d’action National pour l’Eradication des Violences Basées sur le Genre et du Plan National pour l’Abandon du Mariage d’Enfant