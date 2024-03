Ile Maurice: Le pilote Hofman attend un verdict depuis un an

L'inégalité de traitement temporel des affaires judiciaires reste un sujet brûlant et suscite de nombreuses interrogations sur l'efficacité de notre système judiciaire. Alors que certaines affaires sont traitées et résolues avec une vitesse surprenante, d'autres semblent tomber dans un trou noir, laissant les parties impliquées dans un état d'incertitude et de frustration pendant des années. Un exemple flagrant de cette disparité est le cas de Patrick Hofman contre Air Mauritius (MK). Après des années de procédures, le dossier a finalement été examiné par la Cour suprême, qui a mis le jugement en délibéré le 21 mars 2023. Cependant, un an plus tard, le verdict n'a toujours pas été annoncé.

La plainte de Patrick Hofman remonte à 2018, et ce n'est qu'en octobre 2022 que l'affaire a été entendue, avec l'audition du principal concerné qui avait fait le déplacement à Maurice. Lors de son audition en octobre, le pilote était revenu sur sa carrière professionnelle chez MK, compagnie qu'il avait rejointe en 2003. Il avait expliqué que son dernier renouvellement de contrat avait eu lieu en 2011 et qu'il était valable pour une période de dix ans, soit jusqu'en mars 2021. Mais le 6 octobre 2017, le Belge affirme avoir été licencié de façon sommaire, un limogeage survenu après un incident qui avait eu lieu la veille.

Patrick Hofman avait fait un récit des incidents de 2017, indiquant qu'il devait ce jour-là voler vers Perth, en Australie, dans la soirée du 5 octobre. Le pilote avait raconté qu'il était tombé malade dans l'après-midi, alors que dix autres pilotes avaient soumis une demande de congé maladie à 14 heures le même jour. Depuis son licenciement, il dit avoir subi des préjudices et éprouve toujours des difficultés à trouver un emploi. Il travaille actuellement comme consultant pour le compte d'un courtier aérien et souligne qu'il a un gros manque à gagner en ce qui concerne ses revenus.

L'ancien commandant de bord de MK et ancien président de l'Airline Employees Association réclame Rs 24 550 206 à MK. Lors du procès, un représentant de la compagnie avait toutefois concédé que le pilote Hofman avait été licencié sans qu'il ait pu présenter un certificat médical ou être appelé à s'expliquer devant un comité disciplinaire.

Or, l'avocat de Patrick Hofman, Me Gavin Glover, Senior Counsel, a dû attendre plusieurs mois pour obtenir les procèsverbaux des auditions afin de préparer ses arguments. Et ce n'est que cinq mois après, soit le 21 mars, qu'il a pu soumettre sa plaidoirie devant la juge Gaitree Jugessur-Manna. Le pilote doit encore ronger son frein. Plus de cinq ans après sa demande de dommages et intérêts à MK pour limogeage, et un an après les plaidoiries, il doit encore attendre. La justice retardée est souvent perçue comme une justice refusée. Dans l'affaire Hofman, comme dans de nombreuses autres, les retards non seulement exacerbent le stress et l'anxiété des parties impliquées mais sapent la confiance du public dans l'efficacité et l'équité du système judiciaire. Il est temps d'aborder ces retards systémiques et de travailler vers une justice plus rapide et plus équitable pour tous.