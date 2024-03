Ile Maurice: Une rentrée sous tension en perspective

Le ton est donné avant même la reprise des travaux de l'Assemblée nationale prévue demain. D'abord, c'est la dernière session avant les élections générales et des élus déplorent l'attitude du speaker, Sooroojdev Phokeer. Trois députés du Parti travailliste (PTr) ont ainsi vu certaines questions parlementaires rejetées. D'ailleurs, ils estiment que c'est un manque de respect et de décence à leur égard du bureau du speaker, qui ne les en n'a même pas informés. «C'est en obtenant la liste des questions que j'ai constaté qu'une de mes interpellations avait été rejetée», déplore Ehsan Juman.

Sa question concernait la révocation de Vikram Hurdoyal comme ministre. «Il y a eu plus de 40 jours depuis sa révocation. Le Premier ministre n'a donné aucune explication alors qu'il y a des allégations contre l'ancien ministre et on parle aussi du dossier de l'exportation des singes. Pire, Pravind Jugnauth ose venir dire qu'il y a eu un accord entre les deux hommes pour ne pas en parler. C'est l'argent du contribuable qui fait leur salaire. Comment peut-il venir dire qu'il y a un accord entre eux. Le Premier ministre doit rendre des comptes à la population», insiste-t-il.

Son collègue de parti, Farhad Aumeer, avait également une question sur cette révocation, qui est passée à la trappe. «L'ancien ministre était un élu qui a pris des décisions pour le pays et a été payé par l'argent public. Donc, il faut des réponses. On ne peut pas venir nous dire que tout va bien», insiste ce dernier. Par ailleurs, sa question au ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, sur la distribution de méthadone a été modifiée. Si la partie concernant la décision d'étendre la distribution aux mineurs est en phase avec les pratiques internationales est bien là, l'autre partie sur la présence de deux médecins dans la Harm Reduction Unit ne figure pas à l'agenda.

Le député rouge voulait connaître le rôle de ces deux médecins dans cette unité, et si elles sont reconnues comme des spécialistes en psychologie ou addictologie par le Medical Council. «De plus, l'une d'elles n'aurait pas eu les 12 points requis au Continuing Professional Development Programme et n'aurait donc plus de licence pour pratiquer», fustige Farhad Aumeer. Le chef de file du PTr a également vu sa question censurée. Il voulait savoir si le président de la République, Pradeep Roopun, a rencontré le DPP, Rashid Ahmine, et le commissaire de police, Anil Kumar Dip. «Nous passons par une crise constitutionnelle. Je voulais juste savoir si le président de la République a fait une demande pour les rencontrer en tant que garant de la Constitution», rappelle Arvin Boolell.

Le leader de l'opposition et du Parti mauricien social-démocrate, Xavier-Luc Duval, annonce une opposition percutante. «C'est la dernière session. Nous prévoyons que ce sera chaud d'autant que le gouvernement prépare un budget populiste. L'adrénaline va couler à flots. Nous attendons des coups bas du speaker, plus qu'avant, mais nous allons être plus percutants», maintient-il. Xavier-Luc Duval rencontre le groupe parlementaire de l'opposition aujourd'hui et il est en contact également avec Nando Bodha, le député du Rassemblement mauricien.

Par ailleurs, cette session parlementaire s'annonce importante pour les deux camps. Aadil Ameer Meea du Mouvement Militant Mauricien rappelle que c'est la toute dernière session avant la dissolution du Parlement. «Il y a eu une série de scandales ces derniers temps. Les trois partenaires de l'alliance de l'opposition feront feu de tout bois. Il ne faut pas oublier que les élections générales sont très probablement pour cette année et surtout nous préparons le grand meeting du 1er-Mai», insiste-t-il. Nous avons recherché une déclaration du nouveau chief whip Kavi Doolub, qui nous a fait savoir qu'il était indisponible étant pris dans une fonction.

Mahend Gungapersad toujours suspendu

Le député du PTr Mahend Gungapersad ne sera pas présent dans l'Hémicycle demain. Sooroojdev Phokeer l'avait suspendu pour cinq séances le 12 décembre. L'élu de Grand-Baie-Poudre-d'Or intervenait sur le FCC Bill et avait cité l'avocat Richard Rault : «La future FCC est dans la droite ligne de l'agenda du MSM.» Le speaker l'avait interrompu mais le député avait évoqué la liberté d'expression.

L'absence de réponses sur la NSLD décriée

Le whip de l'opposition, Patrice Armance, fait état que le ministre des Terres et du Logement, Steven Obeegadoo, n'a pas répondu à des questions sur la New Social Living Development Ltd. «Il avait promis la transparence lors de la PNQ. Nous constatons qu'une quinzaine de questions sur ce dossier sont toujours sans réponses.»