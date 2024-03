Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Le close combat et ses disciplines associées récompensent les champions du pays

La Fédération congolaise de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da) a organisé, le 23 mars, à Brazzaville la première édition de son championnat national, couplée aux championnats de ses disciplines associées (Hapkido, tonfa et kyuksul). Les meilleurs athlètes ont été récompensés selon leurs catégories et disciplines, au terme des âpres combats et démonstrations en présence du public et des représentants des institutions sportives.

La première édition du championnat national de close combat et disciplines associées a réuni plus d'une centaine d'athlètes venus de plusieurs départements du Congo. Au terme des combats et démonstrations, les tout premiers champions et championnes nationaux de ces sports de combat ont été congratulés par les représentants de la Direction générale des sports (DGS) et du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc).

Selon la discipline, plusieurs épreuves étaient prévues. Durant plus de six heures, les prestations sportives de close combat, par exemple, ont eu principalement pour base la restitution des techniques ; l'aguerrissement en rapport avec les origines militaires de la doctrine de combat ( Parcours d'audace ou parcours du combattant composé de plusieurs éléments capitaux dont la vitesse, les flexions, les sauts, le ramper d'approche sous un dispositif en fils barbelés, la montée et traversée à la corde horizontale de huit mètres, l'émersion de près de 45 secondes, la marche commando de trois tours de piste avec sac au dos de 10 kg) ainsi que la partie réservée à la combativité (combat corps-à-corps : boxe totale, poings-pieds de type savate et le combat au collet pour ramener le partenaire au sol par une technique fondamentale ou classique de close combat

Cette activité, une première dans la mesure où tous les combats et démonstrations se sont déroulés au même moment sur des tatamis différents, a harangué la foule, particulièrement les amoureux des sports de combat. C'est, d'ailleurs, pour la première fois que le public congolais assiste à des démonstrations de ces sports.

L'ambiance du public et la détermination des athlètes ont rendu ces championnats immémoriaux. « C'est la première fois que j'assiste à un tournoi de ces sports mais franchement, c'est très intéressant. J'ai aimé le spectacle, surtout le dynamisme des pratiquants. Le close combat, particulièrement, m'intrigue. Félicitations aux encadreurs », a indiqué une spectatrice.

Au classement général, les meilleurs athlètes de chaque discipline dans les catégories des cadets, juniors et séniors ont reçu des médailles et diplômes. Bryan Kiminou (cadets), Florcia Massengo (cadettes), Divin Mahou (juniors), Rodelle Edita (juniors dames) et Beauciel Bouhoula sont les premiers médaillés d'or et champions du Congo en close combat. Du coté des disciplines associées, les meilleurs athlètes ont aussi reçu leurs récompenses.

Si le représentant du Cnosc, Jean Baptiste Ossé, a signifié que l'organisation de ces championnats permettra à la Fédération de close combat d'obtenir son homologation, le représentant de la DGS, Dieudonné Mboungou, a salué la qualité de jeux et rappelé la disponibilité de la tutelle d'accompagner les fédérations sportives nationales.

La réussite de ces championnats est sans nul doute le fruit des stages nationaux de perfectionnement qui ont été organisés durant trois jours au centre de formation Gothia de Brazzaville, en faveur des délégués, arbitres et autres officiels. Il convient de noter que la Fécolose-DA, à travers ce pas significatif, devient la toute première fédération nationale sportive reconnue par un État souverain au monde à organiser un championnat national de close combat digne de ce nom.