Maroc: El Jadida - Impact positif des récentes précipitations sur les cultures printanières et les pâturages

Les pluies ont contribué à soulager les agriculteurs en réduisant le temps d'irrigation

Les précipitations enregistrées ces dernières semaines ont eu un impact positif sur les cultures printanières et les pâturages au niveau de la province d'El Jadida.

Ces précipitations ont été bénéfiques pour les agriculteurs et les éleveurs de bétail de la province, qui ont exprimé leur satisfaction quant à leur impact positif sur les cultures printanières (orge, betteraves sucrières, légumes et arbres fruitiers) et les cultures fourragères, contribuant ainsi à réduire les prix des aliments pour animaux.

A ce titre, le chef de l'arrondissement du développement agricole à Ouled Frej, Fathallah Fennich, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les récentes précipitations qu'a connues la commune de Chaibate relevant du territoire de l'arrondissement, ont eu un impact positif sur les cultures printanières et les arbres fruitiers (figuiers, oliviers et raisins de Doukkala), ainsi que sur les légumes (brocoli et pommes de terre), les pâturages et la production animale.

Il a également souligné que ces pluies ont eu des retombées positives sur la nappe phréatique, contribuant à soulager les agriculteurs en réduisant le temps d'irrigation, en particulier pour les betteraves sucrières, le maïs fourrager et les légumes, et en réduisant le coût des aliments pour animaux grâce à la récupération de la végétation et à la disponibilité de fourrage pour le bétail.

Dans le même contexte, M. Fennich a fait savoir que les précipitations dans la région ont varié entre 15 et 20 mm, avec des différences enregistrées entre les provinces et à l'intérieur de chaque province.

Dans une déclaration similaire, Mahfoud Habibi, technicien chargé du suivi d'une exploitation agricole à la commune rurale de Chaibate, spécialisée dans la production de brocoli, a affirmé que les pluies enregistrées au cours des derniers jours ont été très bénéfiques et ont permis de soulager les agriculteurs en les dispensant d'irriguer leurs terres pendant au moins une semaine.

A noter que la région de Casablanca-Settat a connu une disparité en termes de précipitations. Les statistiques de l'Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala (ORMVA) soulignent, à ce titre, que les précipitations enregistrées au niveau de la région ont atteint 134 mm jusqu'au 14 mars courant, soit une baisse de 35% par rapport à la même période de la saison dernière (206) et de 53% par rapport à une saison agricole normale (284 mm).

Les précipitations enregistrées dans les territoires relevant de l'ORMVA des Doukkala jusqu'au 14 mars ont atteint 92 mm, soit une diminution de 32% par rapport à la saison précédente et de 66% par rapport à une saison agricole normale.

Le taux de précipitations dans la province d'El Jadida est de 173 mm, soit une diminution de 50% par rapport à la saison dernière et de 46% par rapport à une saison agricole normale.