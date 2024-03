Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Mars 2024

Sénégal : Présidentielle 2024 - Amadou Ba félicite officiellement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire au premier tour (communiqué)

Près de 24 heures après les opérations de vote pour la présidentielle 2024, Amadou Ba, le candidat de Macky Sall, a reconnu sa défaite. « Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. », a -t-il dit. (Source : adakar.com)

Togo : Elections législatives et régionales - La liste des candidats publiée

La Cour Constitutionnelle a rendu publique en fin de semaine dernière la liste des candidats retenus pour les élections législatives à l’Assemblée nationale. Au total, 2 348 candidatures ont été validées sur l’ensemble du territoire national, provenant de 19 partis politiques, 60 groupes indépendants et 2 groupes de partis, formant ainsi 353 listes pour toutes les circonscriptions. Ce processus de validation fait suite à une série de vérifications effectuées au ministère de l’administration territoriale et à la Commission électorale nationale indépendante au cours des dernières semaines. Au total, 2 348 candidatures ont été validées sur l’ensemble du territoire national, provenant de 19 partis politiques, 60 groupes indépendants et 2 groupes de partis, formant ainsi 353 listes pour toutes les circonscriptions. (Source : alome.com)

%

Côte d’Ivoire : École de police de Korhogo - 1901 sous-officiers dont 379 femmes ont reçu leurs épaulettes

L’Ecole de police de Korhogo (Epk) a abrité le 23 mars 2024, la cérémonie de baptême et de remise d’épaulettes des élèves sous-officiers de la promotion 2022-2024. C'était en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée Vagondo Diomandé. Cette promotion baptisée Adjudant de police Anoman Achi Justin avait pour parrain le ministre-directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro. En effet, au nombre de 1901 sous-officiers dont 379 femmes, ces élèves ont reçu leurs épaulettes. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée Vagondo Diomandé, a exprimé sa gratitude au ministre-directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro qui a accepté de parrainer cette promotion. (Source : fratmat.info)

Guinée : Après sa victoire au premier tour- Le général Mamadi félicite Diomaye Faye , le nouveau président du Sénégal

Dans la soirée du lundi, le Général Mamadi Doumbouya, chef de la transition guinéenne a félicité le tout nouveau (jeune) président, disant « hâte de collaborer avec lui dans un esprit panafricain ». Cellou Dalein Diallo a aussi félicité le nouvel élu. Pour le leader de l’UFDG, cette élection met en évidence l’ancrage de la démocratie au Sénégal. (Source : africaguinee.com)

Bénin : Sport / Football - Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou déclassé par la Caf

La Caf a déclassé le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour des questions de pelouse et d'équipements de terrain, a laissé entendre dans une interview à une radio locale, le dimanche 24 mars 2024, Jean-Marc Adjovi-Boco, conseiller spécial du ministre des Sports. Toutefois, le conseiller du ministre s’est voulu rassurant. “Nous sommes en train de travailler pour que les travaux soient faits”, a-t-il souligné. L’ancien international béninois a émis quelques réserves, cependant, sur la possibilité que le prochain match des “Guépards”, prévu à domicile en juin prochain, se joue sur ce terrain. (Source : acotonou.com)

Gabon : Pétrole - Le pays prévoit une baisse de recettes de 35%

Au cours des prochaines années, les recettes pétrolières du Gabon vont connaître une baisse progressive, selon de récentes données contenues dans le document d’information de l’emprunt obligataire émis par le Gabon il y a quelques jours sur le marché de la Cemac. Ces recettes passeraient d’après les prévisions de 1020,7 milliards de FCFA en 2023 à 765,2 milliards de FCFA en 2024, 695 milliards de FCFA en 2025 à 661,4 milliards de FCFA en 2026. Ce qui consacre une baisse de 35 % entre 2023 et 2026. « Cette situation est le résultat de la baisse des prix du brut gabonais et du repli en moyenne de la production pétrolière », justifie le document. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Assainissement - Fin de la défécation à l’air libre dans 22 villages

Vingt-deux villages des provinces du Sanmatenga et du Bam ont été officiellement certifiés FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre), le 23 mars. La cérémonie, présidée par le ministre de l’Environnement, de l’Eau, et de l’Assainissement, Roger Baro, ainsi que par le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Robert Kargougou a récompensé les efforts des communautés concernées. Du matériel pour entretenir l’hygiène (balai, seau, brouette, pelle, etc) ont été octroyés aux communautés. En 2022, seulement “seul 21,9% des ménages ruraux au Burkina Faso avaient accès à des installations sanitaires adéquates, et la défécation à l’air libre concernait encore 46,7% de la population nationale”, rapporte l’Unicef Burkina Faso. Des chiffres encore plus alarmants dans la région du Centre Nord avec un taux d’accès de seulement 17,1%. (Source : aouaga.com)