Sénégal: Les partisans de Bassirou Diomaye Faye savourent la victoire, ceux d'Amadou Ba la saluent

Bassirou Diomaye Faye va devenir le président du Sénégal. Son principal adversaire a reconnu, ce 25 mars 2024, la victoire de l'opposant dès le premier tour de la présidentielle. À Dakar, ce lundi 25 mars, ses partisans affichent leurs espoirs pour l'avenir du pays, tandis que ceux du candidat de la majorité, Amadou Ba, saluent le vainqueur. Témoignages.

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été élu président du pays dès le premier tour, son adversaire, le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, ayant reconnu sa défaite.

Au lendemain du vote, quelques militants se sont retrouvés dans le quartier de Dieupeul, au siège de la coalition qui l'a porté au pouvoir, pour savourer la victoire. « On est vraiment content d'avoir élu un jeune président de notre génération, quelqu'un comme nous », lance une supportrice au micro de Théa Ollivier.

« Montrer à la jeunesse africaine qu'il y a une autre voie pour le changement »

Un autre abonde : « Je me sens fier, vraiment fier, d'avoir assisté à un moment historique, parce que c'est la première fois au Sénégal qu'on a un président aussi jeune, qui est vraiment souverainiste. C'est pour montrer aussi à la jeunesse africaine qu'il y a une autre voie pour un changement, que ce n'est pas la voie des armes, que ce n'est pas la voie du putsch. Il y a la voie électorale, démocratique, qui est possible. »

Un troisième ajoute : « Nous croyons au président Bassirou Diomaye Faye et au fait qu'on aura un Sénégal meilleur avec lui. On attend qu'il mette de la justice, qu'il crée des emplois, que les ressources qu'on a - nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons le zircon, nous avons tout cela - que toutes ces ressources nous reviennent. »

Une dernière indique : « Je m'attends à ce qu'il réinitialise les institutions, à ce qu'il rétablisse la justice, à ce qu'il mette en place le projet de société mis en avant par le parti Pastef, pour que nos populations puissent avoir un meilleur niveau de vie. »

« Amadou Ba a reconnu sa défaite : voilà la démocratie ! »

Au siège du parti d'Amadou Ba, l'Alliance pour la République, l'ambiance était tout autre, même si les partisans de l'ancien Premier ministre assurent ne pas être trop déçus. « Non, c'est le meilleur qui a gagné, réagit l'une d'elle au micro de notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff. Nous sommes tous des Sénégalais ! Je suis fier d'Amadou Ba. Et la stabilité du pays, c'est ça qui m'intéresse, qui nous intéresse. »

Un deuxième insiste : « C'est une tradition républicaine : à chaque fois, après une élection, le vaincu félicite le vainqueur. Aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont décidé de confier la destinée de ce pays pour les cinq ans à venir à M. Bassirou Diomaye Faye. Donc, le président Amadou Ba, en tant que républicain convaincu, ne pouvait faire autrement que d'accepter notre défaite et de féliciter le nouveau président que les Sénégalais, dans leur majorité, ont décidé d'élire. »

Une autre, philosophe, ajoute : « Dans toutes les parties, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Il faut savoir gagner et il faut savoir perdre. Le président Amadou Ba a remercié le président Diomaye Faye. Donc, on n'est pas déçu. On est très content d'avoir un président jeune, âgé de 44 ans, qui va faire une bonne gouvernance pour le Sénégal. »

Un quatrième conclut : « On est des démocrates. On est né démocrates, on mourra démocrates ! Le président Amadou Ba a reconnu sa défaite : voilà la démocratie ! Il n'y a eu ni morts, ni blessés. On a passé les meilleures élections. On va passer à autre chose, que le nouveau gouvernement se concentre sur son travail. »