Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution positive de la plupart des indicateurs clés de la Bourse ce 25 mars 2024

A part le marché des obligations et l'indice Prestige, la plupart des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont affiché une évolution positive au terme de la séance de cotation de ce lundi 25 mars 2024.

La valeur des transactions est ainsi passée de 223,727 millions de FCFA le vendredi 22 mars 2024 à 1,081 milliard de FCFA la veille ce 25 mars 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 8,852 milliards, passant de 7971,947 milliards de FCFA la veille à 7980,799 milliards de FCFA ce lundi 25 mars 2024.

Quant à celle du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 315,132 milliards de FCFA.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,11% à 214,52 points contre 214,29 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,03% à 107,66 points contre 107,63 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une baisse de 0,57% à 99,89 points contre 100,46 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), BOA Mali (plus 6,85% à 1 715 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,63% à 1 690 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,82% à 87 000 FCFA) et NSIA Côte d'Ivoire (plus 4,67% à 5 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 775 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 6 500 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,77% à 17 200 FCFA) et Total Sénégal (moins 2,17% à 2 250 FCFA).