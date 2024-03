Algérie: Hidaoui valorise les actions caritatives et de volontariat de solidarité de jeunes

TISSEMSILT — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a valorisé, lundi dans la wilaya de Tissemsilt, les actions caritatives et de volontariat de solidarité de jeunes, affirmant qu'elles reflètent les valeurs nobles d'entraide ancrées dans notre société.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre avec les jeunes de la commune de Theniet El Had dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Tissemsilt, M. Hidaoui a souligné que les oeuvres caritatives et de volontariat des jeunes durant le mois sacré du ramadhan reflètent les valeurs nobles de la solidarité et de la cohésion sociale ancrée dans la société algérienne.

Le président du CSJ a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'initiative "Bravo jeunes", lancée par le CSJ en ce mois sacré. Elle vise aussi à s'enquérir de visu des efforts consentis par les jeunes volontaires pour l'iftar des jeûneurs parmi les nécessiteux et les passants.

Il a fait savoir, dans ce cadre, qu'un grand nombre de jeunes algériens se mobilisent et se portent volontaires à travers le pays pour contribuer et fournir des repas à certaines catégories de la société.

Lors de sa rencontre avec les représentants de la jeunesse de la commune de Sidi Abed et ses jeunes volontaires, M. Hidaoui a rappelé que l'occasion est propice pour débattre des différentes préoccupations des jeunes, échanger des idées sur la poursuite de la tenue de ce genre de rencontres et oeuvrer à répandre des initiatives juvéniles dans toutes les régions dont les cités et zones éloignées.

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse poursuit sa visite dans la wilaya en se rendant au restaurant Iftar du jeuneur de l'association "Kawafil El Kheir" de la commune de Tissemsilt.