Algérie: El-Meghaïer - Pose de la 1ère pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW

EL-MEGHIER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a procédé, lundi à El-Meghaïer, à la pose de la 1ère pierre d'un projet de réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 200 mégawatts (MW).

S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement du projet dans le cadre d'une visite d'inspection, le ministre accompagné du président directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nedil et des cadres centraux de son département ministériel, a indiqué que "cette installation énergétique, la première du genre à l'échelle nationale, mise en chantier au titre d'un programme portant production de 2.000 MW d'énergie solaire photovoltaïque revêt une importance stratégique dans le cadre des efforts consentis par l'Etat pour le développement des énergies renouvelables et la diversification des sources de production d'électricité".

Elle sera composée de 20 champs photovoltaïques totalisant 364.000 panneaux solaires, 20 transformateurs électriques et une centrale secondaire d'une capacité de 30 kilovolts, un générateur électrique, ainsi que des équipements d'entretien et des systèmes de surveillance et de contrôle et détection d'incendie et de prévention, selon la fiche technique.

Occupant une surface globale de 400 hectares au niveau de la commune de Tendla (sud de la wilaya d'El-Meghaïer), ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux de réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques, répartie sur 12 wilayas, d'une puissance globale estimée à 2.000 MW.

Auparavant, le ministre a présidé une cérémonie de mise en service du raccordement au réseau de gaz naturel de 474 foyers dans la commune de Djamaa, où il a, à cette occasion, mis l'accent sur la nécessité d'achever tous les projets de raccordement aux réseaux d'électricité et du gaz naturel à travers la wilaya afin de répondre aux attentes des citoyens notamment dans les zones rurales et enclavées.

M. Arkab a, à ce titre, salué les efforts consentis par le Groupe Sonelgaz et les autorités locales pour la concrétisation de différents programmes de développement concernant la distribution d'électricité et de gaz naturel dans cette wilaya où le taux de couverture électrique a dépassé les 92 % alors que la couverture en gaz naturel est de 75 %.

La wilaya d'El-Meghaïer compte actuellement 51 opérations de raccordement au réseau de gaz naturel dont 23 destinées aux zones éloignées, avec la réalisation d'un réseau de distribution de 337 km, sachant qu'une enveloppe de 112 millions de DA a été allouée pour la réalisation d'une dizaine d'opérations de raccordement au réseau d'électricité, a-t-on signalé lors de cette visite.

Le ministre de l'Energie et des Mines, poursuit sa visite de travail dans la wilaya, au cours de laquelle il inaugurera et inspectera d'autres projets et installations énergétiques.