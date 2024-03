Burkina Faso: Thème central /Les relations interpersonnelles - Les relations entre coépouses

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux.

Louanges à Allah, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Gloire et pureté à Allah, nous n'avons de science que qu'Il nous a permis d'en avoir. En vérité, seul Allah cerne toute chose par Sa science, Il est le Sage. Que Sa paix et Ses bénédictions soient en abondance sur le Messager de miséricorde, envoyé à l'univers comme tel et sur l'ensemble des croyants de tous les temps.

L'une des formes du mariage en Islam est la polygamie. Allah autorise le musulman à contracter le mariage avec un maximum de quatre femmes à la condition qu'il observe la justice entre elles car Allah, Lui-même, est juste, aime la justice et nous enjoint à la justice :

« Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins ... Epousez deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule (...) Cela afin de ne pas faire d'injustice » (S04 V03).

La polygamie, au-delà de mettre un homme en relation avec plusieurs épouses, crée un lien entre ces dernières. Elles deviennent des coépouses avec, entre elles, des droits et des devoirs. Même si, avec chaque épouse, le mari forme un ménage, dans certains cas,

la cohabitation entre les coépouses suscite beaucoup d'interrogations.

Les coépouses sont dans l'obligation de tenir compte les unes des autres dans tous les aspects de leurs vies communes. C'est dans ce sens que, dans nos contrées et pour beaucoup de foyers polygames, le mari partage son temps en fonction du nombre de ses épouses. De commun accord, ils peuvent décider qu'il séjournera dans la maison de chaque épouse deux ou trois nuits dans la semaine. Et il fera le tour de chaque maison avant de revenir à la première.

Les situations dans lesquelles, ils habitent tous dans la même concession, la cuisine est confiée à celle qui reçoit le mari dans sa maison et ce, durant tout son séjour avant qu'elle ne passe la main à la coépouse suivante. Cette situation de partage met, dans d'autres cas, les coépouses dans une dynamique de concurrence entre elles afin de s'attirer l'attention et les faveurs du mari ; chacune faisant de son mieux pour lui réserver un meilleur séjour lors de son passage chez elle. Il y en a, pour ce jeu de séduction, qui jouent franc jeu. Elles mettent, pour cela, en exergue leurs savoir et savoir-faire dans l'entretien de leur ménage, dans la prise en charge de leur mari et de leurs enfants.

Elles s'entretiennent et prennent bien soin d'elles-mêmes pour le bonheur de leur petite famille. Elles excellent dans la cuisine par les mets délicieux qu'elles préparent. Bref, elles sont bien formées pour de telles circonstances. D'autres, par contre, sont moins bien formées et préparées pour de telles situations. Comparativement à leurs coépouses, elles se délaissent, ne s'entretiennent pas comme il se doit, laissent leurs enfants toujours dans une certaine situation peu désirable, ne font pas preuve d'initiatives pour améliorer la situation quel que soit ce que donne le mari.

D'autres femmes encore, parce qu'elles ont les moyens, en plus de ce que donne le mari, injectent beaucoup d'argent dans le fonctionnement de la famille ou viennent même en aide financièrement et matériellement au mari en cas de difficulté. Elles marquent une plus grande différence par les précieux cadeaux à leurs enfants, par les établissements qu'ils fréquentent ...

Cette situation peut susciter une jalousie entre coépouses indépendamment des agissements du mari. Cette jalousie peut être cause de tensions permanentes entre épouses dans la concession. Certaines vont jusqu'à se crier les unes sur les autres, se porter les mains, se détester et détester les innocents enfants en créant entre ces derniers une animosité. Le pire des cas est que d'autres coépouses vendent leur foi à vil prix par la pratique de la sorcellerie, qui est un acte de mécréance, contre leurs coépouses et leurs enfants. Toutes ces situations, nous les rencontrons dans la vie pratique de tous les jours alors que l'Islam recommande une vie harmonieuse et paisible au sein des familles « Et fais de nos familles des modèles pour les croyants ».

Il est du devoir des coépouses de savoir qu'elles sont des soeurs en humanité et des soeurs dans la foi aspirant toutes à entrer au Paradis d'Allah. Elles doivent se comporter entre elles en tant que telles. Elles ont l'obligation d'aimer pour les autres ce qu'elles aiment pour elles afin d'être digne de la foi et de la miséricorde d'Allah car le Prophète nous : « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui même ». Cheikh Otheimine ajoute ceci : « Si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi, alors, certes, ceci fait partie des grands péchés car le Prophète a nié la foi concernant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ».

Sur ce point, il faut saluer l'attitude de beaucoup de coépouses qui ont pu aller au-delà du partage et vivent en parfaite harmonie. Elles sont comme de véritables soeurs de sang, toujours ensemble à l'intérieur comme à l'extérieur, portant les mêmes types de vêtements, s'occupant des enfants sans discrimination par rapport à la mère, heureuses les unes pour le bonheur des autres. Elles se donnent mutuellement de bons et sincères conseils, s'attristant pour le malheur de l'une d'elles, priant les unes pour les autres, se faisant d'énormes cadeaux, ... Ceci est, également, une réalité dans nos contrées. Beaucoup ont réussi la vie commune dans les familles polygames.

En outre, pour le musulman en général et pour les coépouses en particulier, il n'est nul besoin d'exprimer de la jalousie par rapport aux bienfaits d'Allah sur les autres. « La grâce d'Allah est immense et Il la donne à qui Il veut ». Il suffit de se mettre dans de bonnes postures et d'en faire la demande surtout en cette période d'abondance (Ramadan) car Allah répond à l'appel de celui qui L'appelle quand il L'appelle. Aussi, en plus d'être une manière de remise en cause de l'ordre divin, « la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois », aux dires du Prophète.

Egalement, la quête de l'amour d'une personne chère, fusse le mari, ne doit conduire à ignorer et à franchir les limites d'Allah. Les pratiques sataniques, la sorcellerie sont des actes de mécréance qui ne donneront jamais satisfaction et éloignent du Seigneur. Personne ne doit oublier qu'il y a des comptes à rendre demain : « La mort que vous fuyez va, certes, vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à Celui qui connaît parfaitement le monde Invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez » (S62 V08).

Le Prophète nous fait savoir que « quiconque se rend auprès d'un devin et croit à ses prédictions ne croit plus à ce qui a été révélé à Muhammad ». Dans une autre version, il dira : « quiconque se rend auprès d'un devin et l'interroge sur quoi que ce soit, ses prières ne seront pas exaucées pendant 40 nuits ». Enfin, la coépouse que l'on ne choisit pas apparait comme une épreuve, un test de notre foi. Par elle, l'élévation et la proximité avec Allah en cas de réussite de la vie commune. Ou par elle, l'échec, l'éloignement, la malédiction. A chacune de choisir.

Seigneur Allah, montre-nous la vérité, fais-nous aimer la vérité et fais-nous suivre la vérité car Tu es la Vérité.

Seigneur Allah, donne-nous la clairvoyance de mettre la quête de Ton amour au-dessus de tout autre.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Imam à l'AEEMB et au CERFI