Afrique: Burkina Faso vs Niger - Le match du rachat pour les Etalons

Le Burkina Faso, pour son deuxième match amical en cette journée FIFA de ce mois, sera opposé au Niger ce soir à 22h TU au stade municipal de Berrechid, à quelques encablures de Casablanca au Maroc. Les Etalons, qui ont été défaits lors de leur première rencontre face à la Libye, veulent cette fois-ci une victoire pour couronner une semaine de regroupement.

Se racheter de leur défaite (1-2) vendredi dernier face à la Libye et se faire le plein de confiance pour la suite. C'est cette volonté qui animera les Etalons, ce soir 26 mars dans le match amical qui les opposera au Mena du Niger, à Berrechid au stade municipal, à environ 40 km de Casablanca, au Maroc.

En plus de la victoire, le nouveau sélectionneur, Brama Traoré et son staff souhaitent voir moins de lacunes constatées lors du match face aux Chevaliers de la méditerranée. Certes ce jour-là, Franck Lassina Traoré et ses coéquipiers ont été volontaires tout au long de la rencontre, mais ont manqué d'automatisme, de justesse et d'efficacité devant les buts. Les joueurs en sont conscients. Ils doivent s'améliorer au fil des matchs pour devenir une équipe forte. Pour le défenseur Adamo Nagalo, la cohésion et la solidarité entre eux ont été travaillées les jours qui ont suivi la défaite contre la Libye.

«Nous devons améliorer notre collectif et la communication entre nous sur le terrain », a-t-il ajouté. Le jeune défenseur burkinabè assure que ses camarades et lui n'auront en tête ce soir que la victoire et pour ce faire, ils devront effectuer le même début de match que vendredi dernier. « Nous devons faire la même entame de match que contre la Libye, c'est-à-dire être concentrés et solidaires. Nous sommes un nouveau groupe donc nous avons besoin de tout le monde, les anciens doivent communiquer plus avec les nouveaux pour pouvoir gagner le match face au Niger », a-t-il souligné.

%

Brama Traoré a déclaré qu'il donnera encore la chance à de nombreux jeunes joueurs ce soir pour les voir à l'oeuvre sur le rectangle vert. En tout cas, il y a une place à prendre en défense centrale puisque Edmond Tapsoba a quitté l'écurie des Etalons pour regagner son club, le Bayer Leverkusen, de commun accord entre sa formation et la FBF. Concernant l'absence de la tour de contrôle de la défense, son compère Adamo Nagalo ne s'inquiète pas outre mesure. « On va s'aider. Edmond était avec nous pendant quelques jours et nous avons bénéficié de son expérience pour nous en sortir ce soir », a-t-il assuré.

Des réaménagements

Le sélectionneur Brama Traoré, pour ce dernier match, compte effectuer

de petits réaménagements. « Trois nouveaux joueurs effectueront leur entrée et après nous verrons. Nous espérons pouvoir utiliser cinq remplaçants si le match tourne bien. On aurait voulu voir tout le monde, mais ce match est un peu décisif pour nous. Nous n'allons pas prendre trop de risques », a indiqué « Chercheur ». Le jeune portier Sébastien Tou pourrait honorer sa première titularisation dans les perches et Nasser Djiga est pressenti pour prendre la place de Edmond Tapsoba en défense aux côtés de Adamo Nagalo.

Le nouveau sélectionneur a promis un match nettement mieux que celui de vendredi parce que les erreurs commises ont été analysées et réglées aux entrainements. Quid des buts encaissés sur coups de pied arrêtés et les occasions manquées face à la Libye ?

« Nous avons effectué des répétitions sur nos stratégies défensives et offensives. Dans l'animation offensive par exemple, lors du dernier match, certains centres n'arrivaient pas jusqu'aux attaquants.

Nous avons travaillé les centres pour que nos attaquants puissent se créer des occasions », a affirmé Brama Traoré. Les deux dernières confrontations entre les deux équipes remontent à septembre et décembre 2021, à Marrakech au Maroc, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et s'étaient soldées respectivement par une victoire des Etalons (2-0) et un score nul (1-1). Le Mena se trouve dans la même situation que son adversaire du jour : une équipe en reconstruction avec un nouveau sélectionneur (le Marocain Babou Zaki en poste en décembre 2023) et une défaite (1-2) vendredi dernier en match amical contre le Togo. C'est dire que les deux staffs techniques voudront voir ce soir

au stade municipal de Berrechid deux équipes en progression par rapport à leur sortie de vendredi.