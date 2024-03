Algérie: Ouverture de la 4e exposition de la femme au foyer productrice

ALGER — La 4e exposition de la femme au foyer productrice s'est ouverte, lundi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, et ce, dans l'objectif de faire connaitre ses créations et ses réalisations dans différents domaines.

A cette occasion, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou, a indiqué que "cette exposition annuelle organisée par son secteur au profit du corps diplomatique accrédité en Algérie, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et en coordination avec les secteurs du Tourisme et de l'Economie de la connaissance, est une occasion de faire connaitre les produits innovants de la femme et sa contribution au développement national".

Après avoir mis en exergue les efforts de l'Etat pour l'accompagnement de la femme et la promotion de son rôle dans différents domaines, Mme Krikou a souligné que l'exposition traduit la coordination gouvernementale afin de réaliser l'intégration de la femme productrice, et s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel conjoint visant à appuyer son adhésion à la production nationale.

L'autonomisation de la femme dans différents domaines, a-t-elle poursuivi, constitue "un engagement national", soulignant "son adhésion à la démarche de développement engagée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a qualifié cette manifestation de "tradition louable qui contribue à faire connaître et à promouvoir les réalisations et les créations des femmes algériennes productives", réaffirmant le soutien de son département aux "efforts de ces femmes et à leurs initiatives visant à renforcer leur contribution à la réalisation du renouveau national global".

M.Attaf a souligné les rôles et les responsabilités assumés par la femme algérienne, qui, selon lui, ont fait d'elle, "un partenaire essentiel et indispensable dans l'édification de l'Algérie nouvelle", rappelant son rôle actif dans les deux processus de libération nationale et de l'édification d'un Etat national souverain, fort et influent. Il a, à cet égard, réaffirmé son engagement à poursuivre le soutien à cet événement, qui s'inscrit en droite ligne avec la "vision clarirvoyante du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le domaine de l'autonomisation économique de la femme algérienne, du renforcement de son rôle et du soutien à son implication et à sa contribution au développement économique global".

L'ouverture de cette manifestation a été marquée par la présence du ministre de la communication, Mohamed Laagab, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.