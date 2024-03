Algérie: Mascara - Des mini-tournois de football pour animer les soirées du mois de Ramadhan

MASCARA — Depuis le début du mois de Ramadhan, des mini-tournois de football sont organisés, en soirées, à travers plusieurs quartiers de la ville de Mascara.

Ces activités qui se déroulent dans une ambiance bon enfant, initiées par des jeunes des différents quartiers et cités de la ville, attirent du beau monde, a-t-on constaté.

En effet, dès la fin de la prière de "tarawih", les nombreux stades de proximité essaimant dans la cité de l'Emir sont pris d'assaut par une nuée de jeunes venus suivre les matchs mettant aux prises des jeunes de 15 à 20 ans, de différents quartiers de la ville, à l'instar des cités "Nedjma" et "60 logements", hai "Medebeur", ou quartier "Kadi Merah".

Il faut dire que la disponibilité d'un réseau d'éclairage public performant, ajouté à celui des projecteurs des stades, y est pour beaucoup dans cet engouement juvénile dans une ville où le football est roi.

Des jeunes qui se réjouissent de la tenue de tels tournois durant ce mois sacré, ont expliqué à l'APS que la multiplication de ces mini-tournois à travers plusieurs quartiers et cités de leur ville, est due à la très forte implication des comités de quartiers et des associations sportives et de jeunes.

Dans ce contexte, un jeune de la cité "60 logements" du district 12 du chef-lieu de wilaya, a reconnu que "le tournoi ayant pour théâtre le stade de proximité de sa cité, n'aurait pas pu être possible sans l'implication du comité de quartier et de l'association des activités des jeunes de la commune de Mascara" qui, a-t-il déclaré, "se sont fortement investis pour la tenue et la réussite de cette activité sportive".

Khaled, un des résidents de la même cité, abonde dans le même sens en déclarant que ces tournois qui prendront fin vers la moitié du mois sacré, sont attendus chaque année par les jeunes de la ville et d'autres communes de la wilaya, "surtout au regard de l'ambiance qu'ils créent et du climat sain, convivial et fraternel qui les caractérisent".

Les tournois sportifs, une opportunité pour sensibiliser les jeunes contre les fléaux sociaux

Ces mini-tournois de football égayant les soirées de Ramadhan constituent, d'autre part, une opportunité pour les associations et les établissements pour sensibiliser les jeunes contre les fléaux sociaux.

Durant ce mois, il a été constaté, en effet, une présence active de représentants d'associations à caractère sportif ou culturel, dont les activités sont dédiées à la protection des jeunes.

Dans ce contexte, l'association des activités de jeunes de la maison de jeunes "Semmach Saïd" de Mascara-ville a lancé une campagne de sensibilisation axée sur le même thème au niveau des différents stades de proximité de la ville, distribuant des dépliants mettant en relief les dangers de la drogue et engageant des débats avec le public ciblé qui, le plus souvent, affiche de la réceptivité au discours prôné par les animateurs de ces campagnes citoyennes.

Le président de ladite association, Kada Sahraoui, a indiqué, à l'APS, que ces tournois constituent pour les membres de son association une réelle opportunité pour cibler le maximum de jeunes et de les sensibiliser contre la consommation des drogues et des boissons alcoolisées et autres substances prohibées.

De son côté, l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) a lancé, dès le premier jour du mois sacré, une campagne de sensibilisation axée également sur les mêmes fléaux.

La campagne est marquée aussi par la participation de psychologues relevant de ces établissements de jeunes, indique-t-on.