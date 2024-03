Ile Maurice: L'argent extorqué aurait été utilisé pour l'achat de drogue du couple

L'argent extorqué par le couple Santally aurait servi à acheter leurs doses de drogue. C'est l'information détenue par les limiers de la Major Crime Investigation Team. Ces derniers comptent passer au peigne fin les transactions bancaires effectuées sur le compte de Saïd Fakeermahamode pour en savoir plus. Ils vont également solliciter les images des caméras de surveillance des guichets où les retraits ont été effectués. Les enquêteurs disposent d'informations indiquant que depuis le 18 mars, plusieurs transactions ont été effectuées discrètement par le couple et de nuit afin d'éviter d'être découverts.

Zaid et Saamnaz Santally sont des récidivistes. Tous deux sont des drogués et ont été arrêtés par la police à plusieurs reprises. Zaid Santally travaillait autrefois comme tailleur dans l'atelier de couture géré par son père dans le bâtiment qu'il louait de Saïd Fakeermahamode et son épouse Saamnaz y était également couturière.

Mais les deux ont été connus de la police pour avoir arnaqué plusieurs clients en prenant leur argent et en ne respectant pas leurs engagements. Les Santally avaient de nombreux problèmes d'argent et c'est là qu'ils ont commencé à harceler Saïd Fakeermahamode pour obtenir de l'argent de lui. Ils ont vu en lui une source facile d'extraction d'argent.

En l'absence du père de Zaid, le couple aurait monté un plan pour séquestrer la victime et l'extorquer. Ils l'auraient attiré dans un guet-apens et l'auraient ligotée car des ecchymoses ont été trouvées sur les poignets et les pieds de la victime.

La police soupçonne également que la victime a été torturée et qu'on lui a administré de la drogue, ce qui a entraîné sa mort. Son décès a été attribué à un oedème pulmonaire et cérébral.

C'est vendredi, après la plainte du cousin de Saïd Fakeermahamode que le corps de la victime a été retrouvé dans une des chambres d'une maison qu'il louait à un proche du couple. Cela après que le sexagénaire se soit absenté de son travail. L'enquête se poursuit.