Ile Maurice: Des candidates qui n'ont pas froid aux yeux

Elles n'ont pas mâché leurs mots lors de leur présentation à l'Hôtel Labourdonnais au Caudan Waterfront, ce lundi 25 mars. Ces cinq femmes non seulement brigueront les suffrages sous la bannière de Linion Moris (LM) aux prochaines élections générales, mais elles occuperaient également des postes ministériels, une fois élues. Mirella Chauvin, Sita Jeeneea, Padma Utchanah, Neena Ramdenee et Daniella Police-Michel sont toutes motivées à défendre leur portefeuille.

Dans un premier temps, Nando Bodha de LM estime qu'il est crucial de préparer la nouvelle génération étant donné que la population est en quête de renouveau. C'est pourquoi LM prévoit de présenter graduellement son shadow cabinet. Il a dévoilé les cinq femmes qui pourraient assumer des responsabilités importantes.

Ensuite, au mois d'avril, il envisage de présenter l'équipe économique et le troisième groupe chargé des institutions et de l'État. C'est ainsi que les cinq femmes se sont successivement présentées.

Mirella Chauvin, désignée pour le portefeuille de la famille, de la démographie et de la sécurité sociale et présentée comme candidate dans la circonscription n°18, envisage de s'attaquer au problème de la drogue. Elle exprime son indignation face au niveau alarmant auquel est parvenu le pays, avec même des enfants de l'école primaire consommant des drogues. Elle souligne l'inefficacité des arrestations et des saisies, les principaux acteurs échappant toujours à la justice.

%

Outre ce fléau, elle se préoccupe de la violence domestique, qui cause des ravages au sein des familles et affecte les enfants à l'école. «Cela provoque des dommages au sein des familles et l'impact se ressent jusque dans les écoles, chez les enfants.» par ailleurs, ajoute-t-elle, «il serait nécessaire de créer une unité spéciale au sein des commissariats de police pour aider les femmes victimes de violence. L'introduction de bracelets électroniques serait également essentielle. Ainsi, la police serait en mesure de protéger les personnes dans le besoin.» Elle met aussi en avant le coût de la vie élevé, soulignant que ce sont surtout les enfants qui en subissent les conséquences. Elle conclut en abordant la question démographique du pays, qui évolue au fil des années, en particulier avec le départ des jeunes vers d'autres contrées.

De son côté, Neena Ramdenee, candidate dans la circonscription n°17, prendra en charge le portefeuille de la Santé et du bien-être. Elle a évoqué les informations recueillies au cours des derniers mois, indiquant que non seulement les hôpitaux sont mal entretenus, mais qu'il y a aussi un manque de maintenance. Elle attribue cela au «copinage avec le gouvernement».

Pour elle, il est important de se rappeler les scandales qui ont éclaté pendant la pandémie de Covid-19. «Ce sont des vols perpétrés en plein jour. Il ne faut pas l'oublier...» Elle envisage d'introduire l'hospitalisation à domicile. «Ainsi, les proches n'auront pas à se rendre à l'hôpital matin et soir, et les lits d'hôpitaux seront réservés aux personnes gravement atteintes.» Elle prône également la médecine naturelle, telle que celle pratiquée par nos ancêtres.

L'entrepreneuriat sera sa priorité de la candidate de la circonscription n°11, Sita Jeeneea. Elle estime qu'il est fondamental de mettre en avant ce secteur car il peut contribuer à la relance économique. «Un travail égal nécessite également un salaire égal. Il ne devrait pas y avoir de différence de salaire entre les femmes et les hommes, surtout lorsqu'ils effectuent le même travail avec la même passion.» Elle préconise la formation des entrepreneurs.

Quant à Daniella Police-Michel, qui se présentera dans la circonscription n°17, elle se préoccupe particulièrement de la réparation écologique, surtout face à l'urgence climatique. Elle met en lumière les combats menés par les Verts Fraternels, groupe auquel elle appartient, dans la lutte pour la préservation du 1eᣴ février et du Morne, classé au patrimoine mondial.

Padma Utchanah, candidate dans la circonscription n°7, se propose de servir au mieux son pays en se concentrant sur le secteur de l'art, la culture et la créativité. Elle a d'emblée souligné que les partis traditionnels ont toujours amalgamé la culture et la religion. «Je vais redorer le blason de l'art et de la culture.» Elle envisage d'interdire que le jardin des Pamplemousses ne devienne un cimetière. «On y étudie des végétaux et non des humains ou des politiciens. Les jardins historiques seront classés et préservés des politiciens mégalomanes.»

Elle a également exprimé son intention d'informatiser les archives généalogiques afin que chacun puisse connaître ses origines. De plus, elle assure ne pas oublier les artistes, les prix des billets pour les concerts seront même fixés à des prix abordables afin que tous puissent en bénéficier.