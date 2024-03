Seychelles: OMS - Les ministres de la Santé des PEID se réunissent aux Seychelles pour discuter des défis communs

Les ministres de la santé des petits États insulaires en développement (PEID) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la région africaine se réunissent aux Seychelles pour discuter de leurs progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), de la préparation à la prochaine pandémie, du climat et de la santé.

La conférence est également l'occasion pour les PEID d'examiner les moyens de mieux servir leurs populations dans leurs domaines respectifs.

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a ouvert l'événement en déclarant : « Les aléas du changement climatique et de la santé, les efforts frénétiques pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, les impératifs de préparation et de réponse à la pandémie, le vortex de la toxicomanie, la montée obstinée de la pandémie d'obésité et ses conséquences sur nos populations et nos systèmes de santé ainsi que toute une série d'autres défis sanitaires critiques nous obligent à parler d'une seule voix, plus que jamais.

M. Ramkalawan a déclaré que les délégués ne peuvent pas quitter cette réunion sans aborder les orientations futures de ce mouvement dynamique visant à améliorer la santé et le bien-être de la population des PEID d'Afrique.

Il a ajouté qu'une évaluation des possibilités de création d'un secrétariat permanent du secteur de la santé pour les PEID devrait être envisagée.

Organisée par le ministère de la Santé en partenariat avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS AFRO), la réunion se déroule du 25 au 27 mars.

Dans son discours aux participants à la conférence, la présidente sortante des PEID, Filomena Gonçalves du Cap-Vert, a déclaré que la réunion « est un témoignage de notre unité et de notre détermination à surmonter les défis communs auxquels nous sommes confrontés, notamment le développement durable et l'urgence climatique qui menace notre survie."

Parmi les défis auxquels sont confrontés les PEID figurent les ressources limitées, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et la vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Dans le cadre des efforts visant à travailler ensemble pour le bien des populations respectives, Mme. Gonçalves a expliqué qu'ils ont adopté des stratégies communes "pour surmonter ces défis, y compris l'initiative de 2019 pour l'achat conjoint de médicaments et de vaccins, améliorant l'accès, la qualité et réduisant les coûts".

La ministre de la Santé des Seychelles, Peggy Vidot, a déclaré aux journalistes : « En tant que petit État insulaire, la quantité de médicaments dont nous avons besoin a tendance à être inférieure à celle des plus grands pays, ce qui signifie que les fournisseurs sont parfois réticents à nous envoyer les petites quantités dont nous avons besoin. "

Mme. Vidot a ajouté que l'idée que les PEID mettent en commun leurs ressources pour acheter les médicaments "rend les choses plus faciles, car nous les partageons ensuite entre nous, et c'est également mieux car plus nous achetons ensemble, plus les prix baissent".