Madagascar: Environnement - Cent cinquante-six traverses de bois ordinaires saisies

La direction interrégionale de l'Environnement et du Développement durable (Diredd) Boeny-Betsiboka a procédé à la saisie de cent cinquante-six traverses de bois ordinaires, et non pas de bois de palissandre, contrairement aux informations véhiculées sur la toile.

Il s'agit de quatre-vingt-trois pièces d'anakaraka et soixante-treize traverses de katrafay transportées à bord d'un boutre en provenance de la région Melaky et destinées à être envoyées dans une autre région. Elles ont été interceptées au quai orange à Mahajanga-Be depuis mardi dernier.

« Ce sont des bois ordinaires et non pas du palissandre. Ce ne sont pas de nouvelles coupes de bois car ils contiennent des codes des VOI (vondron'olona ifotony) locaux. Le motif de la saisie est l'expiration de l'autorisation de transport des produits forestiers, le 31 janvier 2024. Selon les procédures, c'était une évacuation de stock en provenance de Maintirano. Après constatation, une autorisation pour l'obtention du QR code venant de la capitale devait être reçue, et le propriétaire devait également aviser la Diredd Melaky, mais ce n'était pas le cas. Nous avons été contactés par le propriétaire qui a déclaré que le bateau était en panne lors du transport de ces produits le 7 janvier dernier, s'ils étaient partis depuis le 14 décembre. La raison de la saisie est simple : la date de la licence de transport a expiré le 31 janvier dernier et non pas parce qu'il s'agissait de bois de palissandre », a précisé Jimmy Christian Andrianantenaina, Diredd Boeny-Betsiboka.

Les marchandises saisies sont ainsi placées en sécurité dans l'enceinte de la direction à Mahajanga-Be.