Angola: Le Nonce Apostolique termine sa mission au pays

Luanda — Le Nonce Apostolique en Angola, Giovanni Gaspari, a fait ses adieux ce lundi, à Luanda, au ministre angolais des Relations Extérieures, Teté António, au terme de sa mission de trois ans et demi.

Durant l'audience, selon un communiqué de presse, le représentant du Pape François a remercié tout le soutien diplomatique qu'il a reçu pendant son séjour en Angola.

Mgr Giovanni Gaspari a parlé des excellentes relations de coopération entretenues avec l'État angolais, notamment liées aux "initiatives humanitaires, au dialogue interreligieux, à la promotion de la paix et de la justice sociale".

Il a dit qu'il s'agissait d'une mission remarquable et satisfaisante et qu'il quittait l'Angola avec le sentiment du devoir accompli.

L'une de ses plus grandes réalisations, a-t-il révélé, en tant que Nonce Apostolique en Angola, a été d'assister à l'ordination du premier nonce angolais, Mgr Germano Penemote, dont la cérémonie a eu lieu dans la province de Cunene. Mgr Germano Penemote a été nommé, le 16 juin 2023, Nonce Apostolique au Pakistan.

D'autre part, Mgr Giovanni Gaspari a exprimé son désir de voir le Pape François lors des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola, en novembre 2025.

Pour sa part, le ministre Teté António a exprimé sa reconnaissance pour les efforts et contributions notables du Nonce Apostolique au cours de sa mission en Angola et à São Tomé et Príncipe.

Né en 1963, Mgr Giovanni Gaspari, à Les Abruzzes (Italie), est prêtre depuis 1987.

Il est diplômé en droit canonique et a obtenu une licence en théologie morale.

Il a rejoint le service diplomatique du Saint-Siège en 2001 et a servi dans les missions diplomatiques pontificales en Iran, en Albanie, au Mexique, en Lituanie, puis a travaillé pendant un certain temps à la Secrétairerie d'État, à la Section des relations avec les États.

En septembre 2020, le Pape François l'a désigné Nonce en Angola et à São Tomé et Príncipe.

Après l'Angola et São Tomé et Príncipe, Mgr Giovanni Gaspari a récemment été nommé au même poste en Corée et en Mongolie, en remplacement de Mgr Alfred Xuereb.