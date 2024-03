Algérie: FIFA Séries 2024 - La Bolivie vient à bout d'Andorre 1-0

Annaba — La Bolivie est venue à bout de la sélection d'Andorre sur le score d'un but à Zéro (mi-temps (1-0), dans la nuit de lundi à mardi au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba, dans le cadre du tournoi amical international FIFA Séries 2024 organisé par l'Algérie.

L'unique but de la partie a été l'œuvre de l'attaquant bolivien Ramiro Vaca Ponce (12').

Après un round d'observation d'une dizaine de minutes au cours desquelles les deux formations ont tenté de s'accaparer le milieu de terrain en confisquant le ballon, les boliviens sortirent peu à peu de leur coquille.

Et c'est en toute logique qu'ils parvinrent à ouvrir la marque par Ramiro Vaca Ponce qui loge la balle au fond des filets andorrans d'un tir puissant en conclusion d'une offensive collective ponctuée par une passe décisive du défenseur Diego Medina (12').

L'équipe andorrane a vainement tenté de revenir à la marque, mettant de plus en plus la pression sur le porteur de ballon, mais sans se montrer réellement dangereuse, sauf à la 40' lorsque le gardien bolivien Viscarra sortit une belle parade pour détourner une tête à bout portant de Garcia Gonzalez qui reprit un centre parfait de San Nicolas Schellens.

En seconde période, la sélection bolivienne, mieux disciplinée tactiquement, a pu contenir sans trop de difficultés les assauts andorrans, désordonnés et imprécis.

Et sur ce score étriqué d'un but à zéro que l'arbitre algérien Houssam Eddine Benyahia renvoie les 22 acteurs aux vestiaires, à la grande joie des hommes d'Antonia Carlos Zago, le coach bolivien, qui sut mettre en place un quadrillage du terrain duquel les andorrans n'ont pu se dépêtrer.

Pour rappel, la sélection d'Andorre avait fait match nul contre son homologue sud-africaine lors du match d'ouverture du tournoi amical international FIFA Séries 2024, dans la nuit de jeudi à vendredi derniers au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba (1-1), tandis que l'équipe nationale algérienne avait battu la Bolivie sur le fil (3-2), le 22 mars dernier au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Les « Fennecs » affronteront mardi-soir au stade Nelson-Mandela, sous la houlette du nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic, la sélection sud-africaine, demi-finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, pour le compte de la quatrième et dernière rencontre du tournoi FIFA Séries 2024.

Déclarations:

-Antonio Carlos Zago, sélectionneur de la Bolivie:

«Nous avons joué un match important qui a constitué une excellente préparation pour les compétitions sportives à venir telles que la Copa America qui sera organisée en juin prochain aux Etats-Unis d'Amérique « Nous nous sentions obligés de bien jouer ce soir et de gagner ce match, ce qui a été fait, mais non sans difficulté, mon équipe ayant fourni beaucoup d'efforts lors du premier match contre une excellente équipe d'Algérie. Ce soir, malgré tout, nous l'avons remporté et je pense qu'on le méritait au vu des 90'.»

«Je tiens à remercier l'Algérie pour la bonne organisation de cette compétition amicale et j'espère que l'équipe algérienne se qualifiera pour la prochaine coupe du monde».

- Jesus Luis Alvarez de Eulate Guergue, sélectionneur d'Andorre:

«Cette joute amicale nous a permis de bien nous préparer pour les compétitions sportives à venir. Nous avons essayé de bien faire mais nous avons gâché beaucoup d'occasions.

Ce fut malgré tout une très bonne expérience pour nous dans un pays dont nous avons découvert l'excellence, tant au niveau des installations sportives que de l'hébergement, et même de l'aspect culturel. L'Algérie et la FIFA ont réussi leur pari de mettre sur pied ce tournoi amical, superbement organisé, et nous ne pouvons que les remercier».