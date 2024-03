Afrique: Pointe-Noire - Les femmes initiées aux techniques de greffage de plants

Le Service national de reboisement (SNR) a organisé, il y a quelques jours à Pointe-Noire, un séminaire de formation sur l'initiation aux techniques de greffage des plants. Destinée aux femmes, cette activité a été organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Le séminaire de formation a connu plusieurs thèmes parmi lesquels le greffage, moyen économique pour l'autonomisation de la femme, les techniques de greffage et bien d'autres. L'objectif a été d'amener les bénéficiaires à adopter de meilleures pratiques de production. Les conseils des techniciens du SNR ont permis aux partipantes de s'initier au greffage d'arbres fruitiers.

A l'issue de cette formation, les participantes ont dit être capables de connaître, manipuler et entretenir les différents outils liés au greffage, les principales techniques de greffe, d'associer une technique à une période de l'année et à un végétal, maîtriser les gestes essentiels pour optimiser la reprise, etc.

La responsable point focal du SNR, Emma Sylvie Gouamba, entend pérenniser cette formation. « Dans un délai plus proche, on va organiser une autre formation, cette fois-ci dans un endroit plus espacé afin d'intéresser plus de femmes », a-t-elle promis.

Notons que c'est pour intensifier l'autonomisation de la femme congolaise que le SNR a organisé cette formation dans l'objectif de contribuer au renouvellement, à la modernisation et à la conformité aux règles de la production et à sa rentabilité, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des producteurs et de leurs familles.