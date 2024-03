Afrique: Amical/Sénégal vs Benin ce mardi à Amiens (19h 30 GMT) - Les Guépards au menu des Lions

Après avoir battu le Gabon (3-0), le Sénégal redescend ce mardi 26 mars, sur la pelouse du stade de La Licorne d'Amiens où il affrontera les Guépards du Bénin. Cette seconde confrontation aura encore des allures de répétition générale, de donner du temps de jeu à tout le groupe en prévision des troisième et quatrième journées des qualifications à la Coupe du monde 2026 contre la RD Congo les 3 juin à Dakar et la Mauritanie le 10 juin prochain, à Nouakchott.

Quatre jours après sa large victoire sur le Gabon (3-0), l'équipe Sénégal retrouve le stade de la Licorne d'Amiens où il affronte ce mardi (19H30) celle du Bénin dans le cadre de la trêve internationale du mois de mars. Cette rencontre face aux Guépards sera un test important sur le chemin des rencontres décisives qui attendent les Lions et comptant pour la troisième et quatrième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce sera contre la RD Congo à Dakar et la Mauritanie, à Nouakchott, prévues respectivement les 3 et 10 juin prochains.

Cette seconde sortie devra encore permettre à Aliou Cissé de répéter ses gammes sur le plan technico-tactique, de donner du temps de jeu à tout le groupe et surtout de lancer dans le bain certains de ses nouveaux joueurs convoqués. Dans cette perspective, les Guépards restent un adversaire idéal, capable, comme le souhaite le sélectionneur, d'apporter cette opposition de taille aux Lions. L'objectif immédiat est aussi de remobiliser ses joueurs et de leur permettre de repartir du bon pied après l'échec et l'élimination en huitièmes de finale de la dernière CAN.

Malgré sa mauvaise série de 13 matchs sans victoire, comprenant 6 défaites et 7 matchs nuls, les Guépards vont aborder cette rencontre sur de bonnes bases.

Ce, après avoir réussi à tenir en échec (2-2) samedi dernier en amical, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Pour ce match, le sélectionneur Aliou Cissé est contraint de se passer de ses joueurs cadres. Les informations en provenance du staff médical de l'équipe du Sénégal, indiquent que Pape Gueye qui a senti une gêne au niveau du mollet gauche ainsi qu'Ismaïla Sarr, sorti en seconde mi-temps face au Gabon suite à une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche ne seront pas de la partie. A ces deux Marseillais, il faut y ajouter les absences déjà enregistrées du Havrais Arouna Sanganté, nouvellement appelé et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (Troyes).