Algérie: Le Parlement arabe salue la résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza

Le Caire — Le Parlement arabe a salué la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza pendant le mois sacré du Ramadhan, a indiqué mardi l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le Parlement arabe a appelé à intensifier les efforts internationaux, y compris le Conseil de sécurité, pour s'acquitter de ses responsabilités juridiques et historiques visant à mettre fin à l'agression sioniste, à établir un cessez-le-feu et à apporter de l'aide pour empêcher l'aggravation de la famine dans la bande de Ghaza, mettre fin à l'occupation et établir l'Etat palestinien avec El-Qods pour capitale.

A l'initiative de l'Algérie, appuyée par les autres membres élus, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, lundi, par un total de quatorze voix pour, une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Ghaza pendant le mois de Ramadhan.

Cela fait suite à la proposition, par les membres élus du Conseil (Groupe des Dix), d'un nouveau projet de résolution après l'échec de la proposition américaine, vendredi dernier.

L'Algérie a mené d'intenses négociations, au cours desquels elle a rédigé une proposition succincte traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux.

La résolution insiste sur la nécessité urgente d'étendre l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils et de renforcer leur protection dans l'ensemble de la bande de Ghaza, et exige à nouveau la levée de toutes entraves à la fourniture d'une aide humanitaire à grande échelle, conformément au droit international humanitaire.