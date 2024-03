Madagascar/Burundi: STADE BAREA - Le Burundi tenu en échec par le Botswana

Pas de vainqueur. Le Burundi a été tenu en échec par le Botswana hier lors du match d'ouverture de la deuxième journée du tournoi amical de la fenêtre Fifa au stade Barea Mahamasina. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. Les Hirondelles du Burundi ont dominé la rencontre en imposant leur pressing.

Les Burundais ont été supérieurs en termes de possession de balle et d'occasions de but. Les Zèbres botswanais ont tout de même pu résister en ripostant à chaque occasion avec des contre-attaques. La rencontre a été très disputée. Les deux équipes ont été dos à dos surtout dans le dernier quart d'heure. Aucun but n'a été marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Supérieur sur le papier, le Burundi termine lanterne rouge après la défaite d'entrée de 0 à 1 contre Madagascar et le match nul d'hier contre le Botswana. Ce dernier le devance et occupe la troisième place après deux matchs nuls, contre le Rwanda lors de la première journée du vendredi et celui d'hier face au Burundi.