Sénégal: Présidentielle au pays - La victoire de Bassirou Diomaye Faye déjà saluée à l'étranger

Les messages de félicitations suite à la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle sénégalaise se sont multipliés ces 25 et 26 mars 2024, avant même la population des résultats officiels, des chefs d'État voisins du Sénégal à Emmanuel Macron, en passant par le Conseil de l'Europe.

Depuis ce 25 mars 2024, alors que les résultats officiels de la présidentielle sénégalaise sont toujours attendus, les réactions se sont multipliées dans la foulée du post de Macky Sall « [félicitant] le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant ».

Adama Barrow, président de la Gambie voisine, a été un des premiers à réagir, suivi de près par celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Autre voisin, la Guinée du Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya : « Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse. C'est aussi l'illustration d'une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main. »

Autre militaire à putschiste à se manifester, le général Brice Clotaire Oligui Nguema : « Le Sénégal et le Gabon entretiennent depuis toujours des liens d'amitié et de fraternité basés sur une confiance mutuelle et des valeurs partagées. »

Au niveau africain, le Béninois Patrice Talon formule des « voeux de réussite au service du Peuple sénégalais » tandis que, à l'autre bout du continent, le Malgache Andry Rajoelina affirme que la victoire de Bassirou Diomaye Faye « porte l'espoir de tout un peuple et un continent », le président de la Grande Île, rendant hommage au passage au « leadership remarquable de [son] ami Macky Sall tout au long de ces années à la tête du Sénégal ».

Ailleurs qu'en Afrique, Emmanuel Macron a été un des premiers chefs d'État européen à réagir ce 25 mars 2024 à la victoire de l'intéressé à la présidentielle du 24 mars. « Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme Président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes voeux de réussite et me réjouis de travailler avec lui. » Et le président français de doubler son message sur le réseau social X d'un autre en wolof.

Le Belge Charles Michel, actuel président du Conseil européen, affirme que « l'UE et le Sénégal entretiennent des relations solides que nous espérons voir encore approfondies alors que se tourne une page importante de l'histoire du pays ».

Enfin, de son côté, le ministère des Affaires étrangères américain a mis en avant « l'engagement du peuple sénégalais en faveur du processus démocratique (qui) fait partie des fondements de [leur] profonde amitié et de [leurs] liens bilatéraux forts ».

Lundi soir, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que son pays resterait « l'allié sûr et fiable » de tous les partenaires étrangers « respectueux », lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire.