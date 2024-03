Madagascar: Kenpo / MMA - Deux champions partagent des techniques pratiques

Deux grands champions, Lova Randrianasolo et Morgane Dehaye de la Team Kenpo-MMA France, ont animé un stage de perfectionnement technique vendredi soir au dojo Sonrang à Andavamamba. L'événement a été organisé sous l'égide de la Fédération malgache de Kenpo et d'arts martiaux mixtes, présidée par le double champion du monde en savate boxe française, Parfait Rakotonindriana. « Nous avons travaillé sur la manière de mélanger la boxe avec la lutte, la liaison pour amener l'adversaire au sol et comment finir le travail au sol », a souligné Lova Randrianasolo.

« Nous sommes enchantés d'organiser ce stage avec Parfait. Je le connais bien, il est le premier Malgache champion du monde et double champion en plus. On s'est rencontrés pour la première fois lors d'un stage qu'il a organisé au dojo Esca », relate le formateur.

Ce dernier est champion du monde en kenpo submission et vice-champion du monde en jiujitsu brésilien. Il a pratiqué le karaté dès l'âge de 9 ans, puis a consacré beaucoup de temps à plusieurs autres sports de combat comme le sambo, la boxe savate, le jiujitsu brésilien, le MMA, le kickboxing, le judo et le grappling.

Morgane, quant à elle, a cinq titres de championne du monde en kenpo, vice-championne du monde de l'association mondiale des arts martiaux mixtes, championne d'Europe en Naga, et championne de France en grappling et Gamma. Elle avait commencé par le Yoseikan Budo avant de s'orienter vers le MMA, le JJB et le grappling. « Il faut avoir une structure commune, avoir la base pour pouvoir améliorer la technique », a précisé Lova Randrianasolo.