Afrique: Pilotage des régimes de retraite en Afrique - Le groupe Finactu poursuit son engagement en matière de formation

Après le succès de la première édition du séminaire à Dubaï, en octobre 2023, le Groupe Finactu poursuit son engagement en matière de formation des organismes de prévoyance sociale avec l'organisation à Marrakech, du 26 février au 1er mars 2024, de sa première session de l'année sur le thème du « pilotage des régimes de retraite en Afrique ».

Selon un communiqué de presse, la formation a rassemblé un parterre de représentants de haut niveau de plusieurs caisses du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de Madagascar, du Congo (Brazzaville), de la République Démocratique du Congo (Kinshasa), de Centrafrique, du Niger, ainsi que de la Caisse de Retraite de la Banque des États d'Afrique Centrale (Crbc). Elle a été l'occasion d'approfondir, sur une période de 5 jours, tous les aspects du pilotage d'une caisse de retraite, des études actuarielles à la gestion actif-passif (Alm), en passant par la gestion financière et le contrôle de gestion.

Pour Guillaume Gilkes, Directeur de la recherche : « les différents sujets abordés dans le cadre du séminaire participent à la modernisation des caisses de protection sociale du continent et in fine à la qualité de service aux assurés, et Finactu est heureux d'apporter sa pierre à l'édifice ».

Denis Chemillier-Gendreau, Président du Groupe Finactu, se réjouit : « Cette nouvelle édition confirme notre engagement pour le renforcement de la protection sociale en Afrique. À travers notre centre de formation, nous mettons à profit notre expérience de plus de deux décennies au service des institutions de protection sociale du continent africain ».

Fondé en 1999, Finactu - composé de sociétés à Genève, Dubaï et Casablanca - est un groupe de conseil dédié à l'Afrique, spécialisé dans le conseil stratégique et opérationnel et dans le corporate finance.

Plus de 200 clients dans 30 pays émergents nous ont fait confiance à ce jour, donnant à Finactu une expérience privilégiée dans de très nombreux domaines : banque, assurance et réassurance, private equity, protection sociale, politiques publiques, secteur agricole, télécom, secteur postal, éducation, etc.