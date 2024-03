Afrique: Antsiranana / Mars au féminin - Valorisation des parcours des femmes

Mars est le mois des droits de la femme, un mois consacré à célébrer les contributions des femmes à la société, à l'histoire et à la culture.

En collaboration avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antsiranana, ce fut l'occasion de réitérer l'opération "Mars au féminin" lancée en 2023 en le conjuguant avec le mois de la francophonie.

Mars au féminin est dédié à la valorisation des parcours des femmes antsiranaises, fortes et hors du commun, sélectionnées pour mener une série de conférences-débats durant le mois de mars.

« Au travers des événements qui ont ponctué Mars au féminin 2024, l'Alliance Française d'Antsiranana et sa collaboratrice n'ont pas voulu s'arrêter à une "simple" célébration de la femme. Elles ont aussi proposé des actions susceptibles de faire évoluer les représentations féminines », a souligné Nadjima Adame, directrice adjointe de l'Alliance Française.

Le jeudi 7 mars dernier a marqué le coup de départ d'une longue et riche programmation consacrée à la célébration de la femme au sein de l'Alliance Française d'Antsiranana. Avec la dernière conférence de la Professeure Hary Rabarikoto qui s'est tenue vendredi dernier autour de "#Zakoa ou écriture du viol entre émancipation et dénonciation", pour clôturer l'événement. Cela, pour justifier que la parole et le débat permettent d'améliorer constamment la société malgache.

Retour historique

L'ouverture de cette riche programmation s'est faite en beauté à travers le vernissage de l'exposition de l'artiste peintre Yasmine Fidimalala avec "Femmes Divines, Femmes Sacrées". Ses tableaux ont envoûté les esprits des visiteurs et la prestation de la slameuse Lys Misizara ainsi que la musique du groupe Kiriaka. Puis, c'était au tour de la Docteure Miadana Annecy Andoanjarasoa de lancer le bal des conférences le samedi 9 mars autour du thème "Représenter la sensibilité de la femme à travers la bande dessinée malgache francophone". Après un retour historique de ce qu'était la représentation de la femme malgache dans des bandes dessinées (BD) écrites par des hommes ; cette dernière, à l'aide de la triologie "ARY" écrite par Catmouse James, a permis à l'assistance de contempler un changement drastique.

Par la suite, c'est la Docteure Josie Stella Ratsaraharisoa qui a parlé de la "Virtualisation du féminin lévinassien dans la pensée malgache", le vendredi 15 mars. Ici, il s'agissait de la transposition de l'image du sujet féminin, présent dans les oeuvres de l'auteur et philosophe Emmanuel Levinas. Ce dernier étant très ancré dans les traditions morales juives et françaises de l'époque, la vision de la femme n'était pas celle que l'on peut retrouver en France et en Occident aujourd'hui, mais des similarités avec la société malgache actuelle sont visibles d'après la brillante conférencière.