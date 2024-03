Algérie: Développement - Citoyens et acteurs de la société civile de Khenchela saluent les directives du président de la République

Khenchela — Des citoyens et acteurs de la société civile de la wilaya de Khenchela ont salué lundi les instructions et directives données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, et relatives à l'importance majeure à accorder impérativement au parachèvement des programmes de développement des wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et de Tindouf avec l'adoption d'une stratégie fondée sur l'équilibre du développement pour rattraper les dysfonctionnements qui étaient enregistrés dans certaines régions.

Les citoyens approchés à ce propos par l'APS ont salué les instructions et directives données par le président de la République pour accélérer la réalisation et la mise en oeuvre de tous les projets de développement retenus pour la wilaya de Khenchela dans le cadre du programme complémentaire pour lequel une enveloppe financière de 95,63 milliards DA a été allouée.

Malik Hamam, président de l'union de wilaya de promotion du développement et de l'action associative dans le cadre de la démocratie participative, a loué ces instructions par lesquelles, a-t-il noté, le président « vise à renforcer la cohésion nationale au travers d'une stratégie fondée sur l'équilibre de développement présentement en cours de concrétisation ».

Mme. Houria Bourdoussene, membre du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) pour la wilaya de Khenchela, a estimé pour sa part que le président « a montré ainsi sa forte détermination à suivre la mise en oeuvre du programme complémentaire qu'il a réservé pour la wilaya de Khenchela ainsi qu'à d'autres wilayas pour rattraper les insuffisances enregistrées ».

Et d'ajouter: « beaucoup de projets en cours de réalisation dont ceux de l'aménagement de zones des activités à travers les communes et le doublement de plusieurs routes permettront d'engager le décollage économique de la wilaya qui sera générateur de richesses et d'emplois au profit des jeunes ».

Nabil Chekheb, employé à l'Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines, a aussi salué les directives données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au cours de la réunion du conseil des ministres pour accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement de la wilaya de Khenchela qui en a été privée pendant plusieurs décennies par le passé.

La prochaine mise en service, a-t-il ajouté, du projet de la ligne ferroviaire entre Khenchela et Ain Beida (Oum El Bouaghi) raccordera la wilaya au réseau ferroviaire national et la sortira de l'enclavement dans lequel elle a été longtemps plongé.

Mme. Zoulikha Khouni, présidente de l'association « Anamil » de la femme rurale, a estimé que les orientations du président de la République « hâteront la réalisation des diverses opérations inscrites aux programmes complémentaires de développement et contribueront à booster le développement des wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et de Tindouf ».

Mme Samia Merzougui, directrice de la maison de la culture Ali Souaïhi, a exprimé sa joie pour la résolution affichée par le président de la République et le suivi personnel de l'avancement des projets de développement inscrits au programme complémentaire, retenu pour la wilaya de Khenchela et qui, a-t-elle noté, « est de nature à promouvoir cette wilaya moudjahida ».