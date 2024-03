Algérie: Soirées ramadanesques - L'artiste Manel Gharbi rencontrera le public oranais le 6 avril

Oran — Manel Gharbi animera une soirée artistique en genre andalou dans la soirée du 6 avril prochain à Oran, dans le cadre d'une tournée nationale intitulée "Yal Warchene", a-t-on appris, lundi, de cette artiste.

Animant une conférence de presse, Manel Gharbi a souligné que cette tournée artistique nationale qui s'inscrit ans le cadre de l'animation des soirées du mois du ramadhan, comporte neuf soirées à Alger, Annaba, Sétif, Constantine, Béjaia et Tlemcen.

La soirée d'Oran sera abritée par la salle de cinéma «Maghreb», et ce en collaboration avec l'Office national de la culture et des arts et d'information et la direction de wilaya de la culture.

Cette tournée a débuté le 5 mars courant à Alger avec l'artiste Abdelkader Chaou intitulée "Yal Warchene" (une sorte d'oiseau), a-t-elle rappelé soulignant que les chansons proposées triatent de l'andalou Aroubi, Hawzi et Melhoun.

La chanteuse a déclaré qu'en solidarité avec le peuple palestinien, elle interprétera une chanson sur la Palestine en genre algérois, annonçant dans ce cadre qu'elle préparera une vidéo après l'Aid El Fitr de sa chanson sur la Palestine avec la chanteuse syrienne Racha Rizk.

A propos de ses projets futurs, Manel Gharbi a annoncé qu'elle présentera en septembre prochain son projet qui comporte 12 morceaux de musique de sa composition et des paroles s'inspirant de la nouba andalouse et de Mouachahate arabes et de la musique universelle.

Dans le cadre de ses tournées artistiques hors du pays, elle a indiqué qu'elle se présentera à la cérémonie de clôture du festival Andalou qui sera organisé à Montpellier (France).

Elle animera, pour la première fois, un concert au Centre culturel algérien à Paris et participera aussi à une manifestation artistique au Canada en fin mai prochain.