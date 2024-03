Afrique: Semaine Sainte - Les fidèles au rendez-vous

Les chrétiens vivent la Semaine Sainte en s'appuyant sur les traditions et les rituels qui les aident à entrer dans le mystère de la passion du Christ. Malgré le froid et les petits crachins, les fidèles ont voulu à tout prix assister à la messe du premier jour de la Semaine Sainte, hier. Pour les catholiques, elle a déjà débuté lors du dimanche des Rameaux. Depuis dimanche 24 mars et jusqu'au samedi 30 mars, les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort, avant de célébrer sa résurrection une semaine plus tard, lors du dimanche de Pâques. Jeudi, les fidèles célèbrent le Jeudi saint, un jour qui commémore l'institution de l'eucharistie par Jésus-Christ lors de la Cène, le dernier repas du Christ avec les douze Apôtres.

C'est lors de ce repas qu'il a institué l'eucharistie en offrant son corps, du pain, et son sang, du vin, pour le salut des Hommes. C'est aussi lors de ce repas que Jésus s'est mis à genoux devant chacun de ses disciples pour leur laver les pieds, signe de pardon et de service. A l'issue de cette messe et jusqu'à Pâques, les cloches cessent de sonner en signe de l'arrestation et de la mort de Jésus, le vendredi Saint. Le lendemain, le samedi Saint, est un jour de deuil. Appelée veillée pascale, cette journée souvent considérée comme « oubliée » dans la liturgie est la dernière de la Semaine Sainte, une journée lors de laquelle les fidèles préparent Pâques.