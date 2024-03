Madagascar: Tourisme - La 2e édition de Nosy Boraha Jazz Festival à Sainte-Marie

Le Princesse Bora Lodge Sainte-Marie s'apprête à vibrer au son du jazz. Le dimanche de Pâques résonnera de notes jazzy au Princesse Bora Lodge Sainte-Marie, alors que l'île se prépare à accueillir la deuxième édition du Nosy Boraha Jazz Festival (NBJF).

Après le succès retentissant de la première édition en avril 2023, cet événement d'envergure revient pour offrir une expérience musicale inoubliable et rehausser la réputation touristique de Sainte-Marie tant au niveau national qu'international. En effet, la précédente édition de cet événement a été un triomphe retentissant, attirant l'attention sur Sainte-Marie en tant que destination culturelle majeure. Cette année, le festival promet une programmation tout aussi exceptionnelle, mettant en vedette des artistes de renommée mondiale ainsi que des talents locaux malgaches.

L'événement offre une opportunité unique de célébrer la diversité musicale et culturelle tout en mettant en lumière le patrimoine de l'île. La soirée de clôture, le dimanche de Pâques, le 31 mars, promet d'être un moment magique au Princesse Bora Lodge, selon les organisateurs. À partir de 20h, le dîner-concert sera l'occasion de découvrir des artistes exceptionnels tels que Ibiyewa, Sandrine Rajaofetra et Mad'In Voyage.

Fusion Culturelle Envoûtante

Le groupe Ibiyewa incarne parfaitement l'esprit du Nosy Boraha Jazz Festival. Composé du talentueux guitariste malgache Joël Rabesolo, du percussionniste belge Angelo Moustapha et du saxophoniste béninois Toine Thys, Ibiyewa offre une expérience musicale véritablement unique. Leur nom, signifiant « Ici nous ressemblons » en yoruba, reflète leur désir de transcender les frontières culturelles pour créer une musique qui unit.La musique d'Ibiyewa est un mélange enivrant de rythmes africains, de grooves contagieux et d'improvisations audacieuses. Leur énergie sur scène est contagieuse, emmenant les spectateurs dans un voyage auditif captivant.

Avec leur capacité à mêler habilement les influences traditionnelles africaines à des innovations contemporaines, Ibiyewa crée une musique qui captive et inspire. Les autres participants, Sandrine Rajaofetra et Mad'In Voyage ne seront pas en reste et promettent également des prestations exceptionnelles.Bref, le Nosy Boraha Jazz Festival promet d'être un événement inoubliable pour les amateurs de musique et les passionnés de culture. Avec une programmation de qualité et la présence de talents aussi divers que talentueux, la soirée de clôture au Princesse Bora Lodge s'annonce comme un moment sans pareil et exceptionnel. Une occasion unique de célébrer la musique, la culture et la beauté de Sainte-Marie.