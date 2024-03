Congo-Brazzaville: Femyba 2024 - Des enfants égayés pendant trois jours de spectacles et des conférences

Lancée le 22 mars à l'école privée l'Avenir, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo , la deuxième édition du Festival international mbongui ya bana (Femyba) a pris fin le 24 mars avec l'excursion à la ferme Cerveau penseur à Hinda, dans le département du Kouilou.

Organisée sur le thème « Un environnement sain, une santé saine », la deuxième édition du Femyba qui cette année va se dérouler aussi à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, du 4 au 7 avril, a été un grand moment de joie et de gaieté pour des enfants de Pointe-Noire. Ils se sont exprimés dans divers arts sceniques et ont été édifiés sur la necessité de préserver l'environnement. Ce programme obéit au voeu des initiateurs du projet à la tête duquel se trouve Jean-Olivier Sita, promoteur du Femyba.

Ainsi, pendant trois jours, les conférences sur la protection de l'environnement ont alterné avec les spectacles livrés par les enfants issus des écoles participantes. Lors de la journée inaugurale, la société Energie solaire du Congo a animé une conférence sur " Les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la santé", suivie des premiers spectacles en fin d'après-midi.

Le lendemain, le tour était revenu à l'organisation non gouvernementale Tunga d'entretenir le public sur le thème « La gestion des déchets » avant les spectacles, suivis de la première phase de remise des prix aux festivaliers méritants. L'excursion à la ferme Cerveau penseur à Hinda, dans le département du Kouilou, a été la dernière activité, ponctuée par la seconde phase de remise des prix aux festivaliers.

Durant trois jours, le public a apprécié le talent et le génie des enfants dans les disciplines comme le théâtre, le conte, la poésie, le slam, le chant ou la danse. Réunissant les enfants de 6 à 14 ans issus de divers milieux sociaux (Foyers d'enfants, orphelinats, écoles publiques et privées, centres d'accueil des enfants), le Femyba se veut être ce rendez-vous juvénile qui a pour but de promouvoir la culture, l'éducation artistique des enfants du niveau primaire et secondaire, susciter leur éveil intellectuel et mettre en avant les dispositions de la loi n° 4- 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo encore appelée Loi Potignon.

Pour ce faire, Jean-Olivier Sita, promoteur, souhaite plus d'engagement et plus de soutien des partenaires, sponsors ou mécènes pour mener à bien cette initiative.

