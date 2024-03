Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - L'informateur Augustin Kabuya s'est entretenu avec la dynamique AB de Sama Lukonde

Augustin Kabuya a vu sa mission être prolongée par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans l'optique d'identifier la majorité parlementaire en vue de la formation du futur gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il a accordé une entrevue à Sama Lukonde et sa dynamique Agissons et bâtissons (AB).

Avec à son actif quarante-sept députés nationaux et soixante-quinze députés provinciaux qui la placent deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la Nation, après l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la dynamique AB, conduite par son leader, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçue le 20 mars, dans la soirée, par Augustin Kabuya. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la seconde phase des consultations entamées par l'informateur, conformément à la nouvelle mission lui confiée par le chef de l'Etat.

Se confiant à la presse à l'issue des échanges, Jean-Michel Sama Lukonde est largement revenu sur le sens de cette phase des consultations de l'informateur qui constitue une étape importante avant la formation imminente du gouvernement, conformément à la vision et à la ligne édictée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les questions liées à la taille et au format du prochain gouvernement ont été abordées.

« Nous sommes venus ici à la suite de la première rencontre que nous avions déjà eue avec l'informateur dans sa première phase de mission. Et aujourd'hui, notre force politique, la dynamique Agissons et bâtissons, constituée de ses forces, l'ADA, l'AB et l'ANB, avec au total quarante-sept députés, pour suivre d'abord les indications qui devraient nous être données dans cette seconde phase. Une phase qui comporte les éléments de cohésion gouvernementale puis les axes programmatiques qui vont guider le travail de ce gouvernement », a déclaré Sama Lukonde.

Il a ajouté : « Nous avons eu essentiellement à échanger sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite des priorités qui avaient été édictées par son excellence monsieur le président de la République lors de son discours d'investiture au stade, quand il s'adressait à toute la Nation et voir comment est-ce que nous pouvons nous concentrer pour rendre sa vision palpable auprès de tous les Congolais. Donc, c'était des échanges qui ont été très conviviaux ».

Le numéro 1 de la dynamique AB a, par ailleurs, souligné avoir rappelé le poids de sa force politique, qui se place deuxième après l'UDPS, à l'issue de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. La dynamique AB entend ainsi participer à la gestion de la chose publique non seulement au niveau de l'instance gouvernementale mais aussi au niveau de toutes les institutions afin de contribuer à la matérialisation de la vision du président de la République, dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation.